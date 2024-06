Tras renunciar a Televisa, exconductor de 'Hoy' se confiesa en 'VLA' y llora en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien formó parte del programa Hoy y que trabajó para Televisa durante varios años, dejó sorprendidos a todos sus fans ya que la mañana de este sábado 15 de junio apareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana haciendo una fuerte confesión, que incluso la hizo romper en llanto. Se trata de Pedro Prieto, quien semanas atrás anunció que estaba teniendo problemas con su esposa Titi Jacques.

El galán oriundo de España llegó a México haciendo trabajos de modelaje e ingresó las filas de la televisora de San Ángel en el año 2015 y su primera telenovela fue Antes muerta que Lichita. Después realizó otros melodramas como Por amar sin ley y S.O.S me estoy enamorando, además de los programas 40 y 20 y Reto 4 Elementos. Además de que ingresó al programa Hoy como parte de un reality.

Tras conducir el matutino del Canal de Las Estrellas al lado de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, 'El Negro' Araiza y Paul Stanley, en 2020 el nacido en Madrid fue repentinamente despedido tras la muerte de Magda Rodríguez. "Lloré mucho... me dijeron que ya no continuaba en esa etapa, pero he estado en tres etapas o sea entonces tengo que dar las gracias de haber estado tanto tiempo", declaró Pedro.

Mientras que en el año 2023, el actor y modelo se mudó a las filas de la televisora del Ajusco para ser parte del reality MasterChef Celebrity México, donde no logró avanzar mucho; meses más tarde, le dieron la oportunidad de unirse a VLA: Fin de Semana, donde continúa como conductor. Durante la mañana de este sábado 15 de junio, Pedro se sometió a la dinámica del 'Espejo Mágico' donde hizo una conmovedora reflexión sobre su familia.

Aunque en el pasado Prieto confesó que su matrimonio con Titi Jacques no estaba pasando por su mejor momento, esta mañana se conmovió hasta el llanto al hablar de ella y de sus hijos: "Amor, si estás viendo esto, Titi sabes que te amo con todo mi ser, es una fortuna que me hayas elegido como el papá de tus hijos, en esta aventura que apenas comienza". Sobre su hijo mayor Leo, el español declaró.

Se ha convertido en mi mejor amigo".

Prieto afirmó que ser un buen padre era sumamente difícil pero que él estaba dando su mayor esfuerzo para no fallarle a sus herederos: "Puede llegar a ser cansado, pero dicen por ahí que te conviertes también en tu propio padre y sí, me empiezas a reconstruir muchas piezas Leo, me empiezo a conocer mucho más".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria