Cayó en drogas y casi lo pierde todo: Tras anexarse, conductor de 'Hoy' da dura noticia

Ciudad de México.- Tras haber caído en las drogas y casi perderlo todo a causa de este tipo de adicciones, el reconocido conductor del programa Hoy y querido actor de melodramas, Raúl Araiza, recientemente ha vuelto a tocar temas de la delicada situación, incluso decidió anexarse por su cuenta hace un par de años, y ahora, en una reciente entrevista no tuvo reparo al hacer una muy dura noticia con respecto al tema.

Dada a la sinceridad que lo caracteriza, el famoso actor de novelas como La Desalmada, no ha ocultado que cuando era joven y su fama comenzaba a crecer, él crecía más en las adicciones, que lo han llevado a rehabilitación en más de una ocasión, tal como sucedió en el 2022 por decisión propia, pues sentía que podría tener una recaída y quería ir a sanarse a nivelar su estrés y reforzar su resistencia, pues en el pasado casi lo pierde todo por este error.

Y aunque este ha tratado de mantener un perfil bajo con respecto a este tema, en el marco por el Día del Padre, que se celebra este domingo 16 de junio, tanto él como otros de sus compañeros de Miembros Al Aire, que también son padres, recibieron sus respectivas sorpresas por parte de sus hijos, causando un gran revuelo, aunque no más que una de las dos hijas de Araiza, quien le hizo fuertes preguntas a su padre que a él mismo lo dejaron sorprendido y con ganas de huir.

Esto pues fueron muy directas con el tema de estas adicciones y de sus arrepentimientos, a lo que este confesó inesperadamente que pese a todo lo que ha vivido no se arrepiente de nada, que ha tenido las consecuencias que se ha merecido por sus errores y con eso se queda, señalando que algo que no desea que hagan sus pequeñas es eso, que cometan sus mismos errores, pero los que lleguen a tener sepan como salir adelante y aprender la lección.

Finalmente, quiso declarar que sus hijas, Fernanda y Camila Araiza a lo largo de sus vidas le han dado todo, asegurando que si ellas no hubieran nacido, él no estaría ahora donde se encuentra y en realidad no habría salido de sus adicciones, señalando que podría haberse quedado sumido en estas y perderlo todo, incluso la vida, pero que sus hijas le dieron la fuerza para alejarse de todas las adicciones y enfocarse en ser mejor cada día por ellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui