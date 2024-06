Con esta FOTO de Inti, Christian Nodal celebra el Día del Padre, pero lo destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo, 16 de junio, se celebra el Día del Padre en México, esto significa que una gran cantidad de celebridades van a celebrar esta fecha especial en compañía de sus respectivos progenitores o con sus propios hijos, entre ellos se puede mencionar al cantante del regional mexicano, Christian Nodal, quien el pasado mes de octubre se sumó a la lista de los papás más famosos del país.

Si bien, en un comienzo la gente se alegró por el cantante y hasta le enviaron algunos mensajes de felicitación, la realidad es que hoy por hoy la celebridad sonorense se ha convertido en una de las estrellas más odiadas de la República Mexicana, ¿la razón? Ni bien su hija cumplió 8 meses y el intérprete hizo del conocimiento público que se separaría de Cazzu, madre de su bebé, lo peor es que pocas horas después de que lanzó el comunicado trascendió la noticia de que se le había visto junta a Ángela Aguilar.

A casi dos semanas de esta situación, ambas estrellas del regional mexicano hicieron pública su relación, por lo que la gente no tardó en especular que el cantante de La Siguiente habría engañado a Julieta (nombre real de Cazzu). Y aunque la rapera argentina no hizo ningún comentario al respecto, más allá de aclarar que se alejaría de redes sociales, tanto mexicanos como argentinos se lanzaron a la yugular de Nodal.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la mañana de este domingo, 16 de junio, cuando Christian compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde se aprecia un collage de los meses que pasó junto a Inti. Asimismo, la celebridad anexó un pequeño mensaje en el que se mostraba lleno de felicidad de ser el padre de la pequeña niña: “Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre”, resaltó el famoso.

Christian Nodal celebra el Día del Padre

Créditos: Instagram @nodal

El problema es que la gente no perdona y rápidamente la imagen fue retomada por algunos medios de comunicación como es el caso de Hoy, donde los comentarios negativos hacia Nodal no tardaron en aparecer, especialmente aquellos en los que se le reprochaba que su hija crecería con un padre ausente: “Fácil ser padre a la distancia, el dinero no lo es todo”, “Lamentablemente en un futuro ella no estará orgullosa de él”, “¿Qué festeja? El amor se da, no se compra con nada”, “Ahora si se acuerda de que es papá”, “Lo sube él ya que nadie lo va a felicitar por ser un ‘excelente padre’”. Hasta ahora el interprete no ha hecho ninguna aclaración sobre este tema.

Destrozan a Nodal por celebrar el Día del Padre

Créditos: Instagram @nodal

Fuentes: Tribuna