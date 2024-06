En el Día del Padre, Henry Cavill anuncia que será papá; sus fans lloran: "Debería ser yo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde que debutó en el cine y en series de televisión, Henry Cavill llamó poderosamente la atención de la gente debido a su gran atractivo, al grado en el que en el año 2022 fue condecorado con el titulo de el hombre más guapo del mundo por la página TC Candler; este hecho ha provocado que la celebridad gane a una gran cantidad de seguidoras y seguidores con el pasar del tiempo.

Es bajo este contexto que, cuando trascendió que el famoso tenía por novia a Natalie Viscuso, todo Internet explotó con mensajes como: “Llévalo a la Luna por mí”, en referencia en el que le pedían a la fémina que hiciera muy feliz al famoso actor de Batman vs Superman. Ahora, en pleno Día del Padre, Henry vuelve a convertirse en tendencia, ¿la razón? Anunció que muy pronto se convertiría en papá, lo que causó gran revuelo.

Henry Cavill le recuerda a sus fans que será papá

Y es que si bien, desde el mes de abril, la estrella de The Witcher ya había informado que se convertiría en padre de familia, la realidad es que muy poco se había hablado en días recientes sobre el tema y no fue sino hasta la jornada de este domingo, 16 de junio, cuando volvió a trascender la noticia de que el histrión se convertiría en padre. ¿La razón? El famoso compartió una fotografía en la que le recordó a sus fanáticos que muy pronto se uniría a las filas del a paternidad.

Asimismo, Henry anexó una fotografía de una pequeña (y hasta cierto punto) modesta cuna de madera y un mueble con cosas para bebés. La celebridad de Enola Holmes incluyó una pregunta a todos sus fans que ya fueran padres de familia, para que le brindaran consejos sobre la paternidad, pero esto pasó por desapercibido, puesto sus fanáticas se sintieron destrozadas porque volvieron a ponerle el dedo en la yaga.

“Oh sí… y feliz Día del Padre a todos los papás ahí fuera. Resulta que me uniré a sus filas sagradas pronto, ¿algún consejo? Y no te preocupes, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escapeles para que pueda construir miniaturas de Warhammer”, declaró el famoso.

Henry Cavill revela que se convertirá en padre

¿Quién es Henry Cavill?

Nacido como Henry William Dalgliesh Cavill, es un actor británico de 41 años, que debutó con el filme Laguna, del año 2001. El famoso continuó su carrera apareciendo en otros filmes como es el caso de The Count of Monte Cristo, Tristan & Isolde, Stardust. Luego de ello comenzó a ganar más fama cuando comenzó a aparecer en las cintas de DC Comics, con filmes como Superman y Batman vs Superman: Dawn of Justice.

