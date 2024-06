“Es lo más normal”: Niurka Marcos defiende a Christian Nodal de polémica amorosa

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Niurka Marcos, la famosa vedette y actriz cubana, causó revuelo durante su aparición en el Podcast VLA FDS al hablar de la polémica que rodea a los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar. Con su estilo directo y sin filtro, Niurka ofreció su punto de vista sobre las críticas que han caído sobre el cantante de regional mexicano por sus relaciones amorosas.

En su intervención, la actriz se mostró incrédula ante el escándalo que se ha formado alrededor de Nodal, asegurando que su comportamiento no es nada nuevo. "Es algo de lo más normal, desde hace siglos los hombres han hecho y manejado esto de la misma manera", comentó. "Toda la vida han tenido todas las mujeres que les da la gana y se las han quimado a todas las que se han dejado. Entonces, ¿por qué quieren limitar al pobre Nodal? Que se quimbe a todas las que se dejen".

Pero eso no fue todo, pues la vedette también argumentó que la indignación de muchos internautas podría deberse a la facilidad con la que ahora se difunde la información a través de las redes sociales, lo que permite que las acciones de los famosos sean más visibles y examinadas. "No es que haya hecho bien o mal, tomó su decisión porque es libre y tiene el derecho de actuar con su libre albedrío", añadió Niurka.

Niurka habla sobre la polémica de Nodal y Aguilar. Foto: Internet

Para finalizar sus dichos, la famosa recurrió a la siguiente frase: "What Happens in Mexico?", insinuando que lo que sucede en la vida privada de las personas debería quedarse ahí y no trascender a más. También destacó que no sería el primer hombre en tener un hijo y luego irse con otra, subrayando que lo importante es que "sea buen padre aunque sea de lejos".

Las declaraciones de Niurka generaron diversas reacciones entre el público, reavivando el debate sobre las relaciones personales y la constante vigilancia a la que están sometidas las figuras públicas por parte de sus fans. Como siempre, Niurka no dejó indiferente a nadie y su opinión ha dado mucho de qué hablar en los medios y las redes sociales.

Fuente: Tribuna