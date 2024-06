FOTO: Galilea Montijo de se va a España a hacerse cambio de 'look' y se burlan de ella

Barcelona, España.- Galilea Montijo es una de las celebridades más reconocidas del mundo de la farándula en México, esto es gracias a su paso por renombrados programas, como es el caso de Vida TV u Hoy, siendo éste último por el que la mayoría de la gente suele reconocerla diariamente; sin embargo, la tapatía no solo es exitosa profesionalmente hablando, ya que en los últimos meses no ha hecho más que presumir lo feliz que es en el amor.

Y es que, como muchos saben, hace poco más de 1 año, la conductora se divorcio de su esposo, Fernando Reina Iglesias, esto en medio de una ola de separaciones que se vivieron en el foro de Hoy, donde también Tania Rincón y Andrea Legarreta optaron por concluir sus respectivos matrimonios; pero hay que resaltar que de las tres, la que definitivamente reinició su vida fue la propia Galilea Montijo.

Galilea Montijo se aplica cambio de 'look' y se burlan de ella

Créditos: Internet

Y es que, la conductora de La Casa de los Famoso México se encuentra viviendo una de las etapas más plenas de su vida al tener una feliz relación amorosa con el modelo español, Isaac Moreno, por lo que la famosa decidió conmemorar estos reinicios con un cambio de ‘look’ en Barcelona. La celebridad compartió un video con una estilista, a quien le explica que es una conductora mexicana y que quiere unas luces en su cabello.

En el clip, se aprecia el momento final del cambio de imagen, donde la estrella muestra que su melena está ondulada y con unos reflejos dorados; sin embargo no toda la gente estuvo de acuerdo con su nuevo estilo, puesto desde su perspectiva, la estrella de televisión continuaría viéndose igual. Un ejemplo de ello ocurrió en la cuenta de la periodista de Instagram, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien publicó:

“Honestamente yo no lo vi un gran cambio, pero bueno cada quien. Yo no entenderé por que van tan lejos a que las peinen, maquillen o les hagan un cambio de look o cambio de tinte”, señaló la periodista.