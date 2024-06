Luto en la música: Confirman el deceso de esta cantante; la causa de muerte es un misterio

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- En las últimas semanas, el mundo de la farándula ha estado recibiendo una gran cantidad de duros golpes, debido a que varios famosos, tanto de México como de Estados Unidos han estado trascendiendo. El fallecimiento más reciente ocurrió con una famosa cantante, de 70 años, cuyo deceso ocurrió sin demasiados detalles, lo que ha generado que sus fanáticos se encuentren al vilo del asiento para averiguar qué ocurrió con ella.

Se trata de Ángela Bofill, una cantautora de éxitos descendiente de Cuba y Puerto Rico, quien perdió la vida a los 70 años de edad, quien es reconocida por lanzar varios éxitos al mundo de la música, como es el caso de I Try, This Time I’ll Be Sweeter y I’m On Your Side, solo por mencionar algunos de ellos. Si bien, la estrella es más bien Latinoamericana, esto no impidió que consiguiera brillar en la industria estadounidense.

Confiman muerte de la querida cantante Ángela Bofill

Créditos: Internet

La trágica noticia fue dada por su amigo y representante Rich Engel, para la revista People. Según declaraciones del hombre, la intérprete falleció en la casa de su hija, en Vallejo, California, aunque no brindó mayores detalles sobre la causa de muerte, por lo que será necesario esperar a ver si en los próximos días trasciende mayor información al respecto. Por otro lado, el individuo compartió una publicación en Facebook, donde envió un mensaje por el fallecimiento de su amiga.

“En nombre de mi querida amiga Angie, me entristece anunciar su fallecimiento la mañana del 13 de junio”, señaló.

Esta no es la primera vez que una estrella de la música estadounidense perece en estos días, puesto el pasado 13 de junio trascendió la lamentable premisa de que la leyenda de la música texana, Johnny Canales, perdió la vida, luego de luchar contra diversos problemas de salud. Este hombre, además de brillar en el mencionado medio, también logró tener uno de los programas más vistos de la televisión norteamericana: The Johnny Canales Show.

Según reportes, el famoso batalló con diversos problemas de salud durante los últimos 15 años, entre los que resaltan un derrame cerebral, lo que lo llevó a padecer una intervención quirúrgica en la zona del corazón. Esto desató una serie de rumores en los que se mencionaba que estaba a punto de morir, pero tanto él como su esposa lanzaron un comunicado en el que aclararon que la celebridad se encontraba bien, aunque delicado.

