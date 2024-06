Miley Cyrus revela que esta droga la dejó incapaz de manejar por 3 días

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida cantante y actriz Miley Cyrus compartió una anécdota sorprendente durante el último episodio del programa My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman. La ganadora del premio Grammy, de 31 años, reveló que una pequeña bocanada de la hierba de su madre, Tish Cyrus, la dejó incapaz de conducir durante varios días.

Ya no fumo la hierba de mi madre", admitió la intérprete de Flowers. Cyrus recordó el incidente diciendo: "La última vez que fumé su hierba fue hace un par de semanas. Entré y di la calada más pequeña de mi vida, y no pude conducir durante lo que parecieron tres días. No sabía quién era". Esta experiencia hizo que la famosa decidiera evitar la mariguana de su madre en el futuro. Te podría interesar Miley Cyrus Tras rumores de quiebre, Miley Cyrus por fin rompe el silencio sobre su relación con su padre

Billy Ray Cyrus Padre de Miley Cyrus exige el divorcio tras 7 meses de matrimonio; alega fraude

Miley Cyrus habla de su madre y las drogas. Foto: X Miley Cyrus

Aunque generalmente la cantante intenta aparentar que puede manejar la situación para no preocupar a su madre, comentó que Tish, de 57 años, es conocida por tener una droga muy fuerte. "Le dio a Wiz Khalifa un ataque de pánico porque su hierba era demasiado pesada", añadió Miley. "Casi no le doy ni una pequeña calada al porro de mi madre porque es demasiado fuerte", concluyó.

Pero eso no fue todo, pues en la entrevista, Tish también compartió algunas reflexiones sobre su hija y su experiencia como madre. Recordó su "mayor miedo" cuando Miley estaba creciendo y ganando fama: "Honestamente, creo que mi mayor temor era que se mudara. Definitivamente tenía formas financieras de poder mudarse antes de cumplir los 18 años, y eso se ve mucho con los niños en Hollywood. Pero no lo hizo. Creo que realmente elegí mis batallas con ella".



Asimismo, Miley también mencionó que, aunque su madre se considera una "buena mujer cristiana", disfruta fumando marihuana. "Está bien, pero no se lo digas a nadie porque soy una buena mujer cristiana", le dijo Tish a su hija, quien agregó que su progenitora ha disfrutado de la marihuana desde entonces.

Pero eso no fue todo, pues, además, el especial tocó el tema del rumoreado distanciamiento de Miley con su padre, Billy Ray Cyrus. Miley describió a su madre como su "héroe" y reconoció el impacto de su padre en su desarrollo como artista. Sin embargo, también admitió que "heredó el narcisismo de [su] padre". "Estoy agradecida por poder verlo delante de mí", explicó Miley. "Casi me ha dado este mapa. Y hay un mapa de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y él me ha guiado en ambas cosas".

El episodio ofreció una visión íntima de la relación de Miley Cyrus con sus padres y sus experiencias personales, destacando tanto los desafíos como los aprendizajes que ha enfrentado a lo largo de su vida, información que sus fans agradecen.

Fuente: Tribuna