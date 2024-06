Nicola Porcella y Agustín Fernández destapan la infidelidad de Jorge Losa

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El mundo del espectáculo fue sacudido por una transmisión en vivo protagonizada por Nicola Porcella y su mejor amigo, Agustín Fernández. Durante el streaming, ambos amigos hablaron sobre diversos temas personales y rumores del entretenimiento, pero lo que más llamó la atención fue la situación de Ferka y su reciente ruptura con Jorge Losa.

El tema más polémico de la transmisión fue la infidelidad de Losa, la cual descubrió Ferka con Serrath, quien salió en Enamorándonos. Nicola y Agustín hablaron sobre esta situación que sumió en dolor a Ferka, además, Agustín comentó que ella le mostró pruebas contundentes del engaño de Jorge, entre estas una foto que ella pudo tomar. “Me mostró hasta una foto que sacó ella y se ve perfecto, le haces Zoom y se ve todo lo que estaba escribiendo, con quién, qué decía, foto bomba. ¡Era indefendible!”, comentó Agustín.

Destapan más detalles de la infidelidad de Jorge Losa a Ferka. Foto: Internet

Asimismo, Agustín mostró su apoyo incondicional a Ferka durante la transmisión, expresando su indignación y tristeza por la situación que atraviesa su amiga. Confesó que la actriz estaba devastada y había llorado al relatar lo sucedido. “Las evidencias eran tan contundentes que era imposible no creerle”, afirmó Agustín, subrayando la gravedad de la infidelidad con pruebas claras y detalladas.

Por su parte, Porcella no se quedó atrás en sus comentarios sobre la situación. Aunque mencionó que Jorge no había cometido un acto importante, señaló que las conversaciones y fotos descubiertas eran incriminatorias. Además, el peruano no dudó en llamar a Jorge “rata” por su comportamiento, destacando que este se ha refugiado en el reality show de TV Azteca, La Isla, posiblemente para evitar el escándalo.

Agustín también mencionó que había detalles sobre la situación que no podía compartir públicamente. “¿Quién te manda una foto bomba y un par de cositas? Y me contó cosas que no puedo contar todo acá”, dijo Agustín, insinuando que la situación es aún más complicada de lo que parece.

La transmisión dejó claro que Ferka está pasando por un momento muy difícil y que cuenta con el apoyo incondicional de sus amigos. Tanto Nicola como Agustín destacaron la fortaleza de la famosa y su deseo de que pueda superar este difícil capítulo de su vida, cosa que también esperan sus fans.

Fuente: Tribuna