Pepe Aguilar deja en claro que ya no quiere saber nada del tema de Ángela y Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 1 semana, Ángela Aguilar y Christian Nodal consiguieron sacudir al mundo de la música al brindar una entrevista para una afamada revista de socialité mexicana, donde confirmaron lo que ya se venía sospechando desde hace varios días: ambos están en una relación amorosa. Esta situación provocó que una gran cantidad de personas comenzaran a despotricar en contra de los jóvenes cantantes.

Sin embargo, la situación no tardó en volverse chusca, puesto los mexicanos siempre gustan de reírse de todas las situaciones posibles, entre ellas destaca el escándalo de Ángela Aguilar y Nodal, siendo la primera quien se ha llevado la peor parte, puesto ahora está vinculada a la telenovela de La Madrastra, así como también le sacaron su icónica frase: “Fan de su relación”, la cual ya se convirtió en un meme clásico.

Comentarios en las redes sociales de Pepe Aguilar sobre el tema de Ángela Aguilar

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Mientras todo esto está ocurriendo, la gente no perdonó y giró su atención entorno a Pepe Aguilar, a quien en los últimos días han comenzado a inundar con mensajes como: “Don Pepe, si me regala una hectárea de su terreno, le cuento un secretito”, “Don Pepe, ¿le trajo algo a la nieta de Japón?” “Los suegros ya no lloran, los suegros facturan”, “Don Pepe su criatura ya es famosa en todo Latinoamérica, como quería, no mas no por su música, ni por el apellido, pero ya es famosa”, “Don Pepe ya le dijo algo a su hija del des… que armó”, entre otros comentarios.

Como era de esperarse, esta cantidad de mensajes no le sentaron bien al cantante de Por Mujeres Como Tú, por lo que en días anteriores, la celebridad hizo algo que, generalmente no haría y fue bloquear los comentarios del público en sus redes sociales, probablemente con la esperanza de que dejasen de burlarse de su hija y esperando que el tema pasara pronto, pero las cosas no ocurrieron así, por lo que recientemente volvió a activarlos.

Pepe Aguilar decide limitar los comentarios en sus redes sociales

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Ni bien, el cantante de Mira quién lo dice volvió a permitir que la gente le enviase textos a su cuenta de Instagram, la gente volvió a inundar sus redes sociales con más mensajes de burla hacia su hija. Cabe señalar que los mensajes siguen limitados, aunque si se pueden ver aquellos que se filtraron al momento de que se realizó la publicación. Cabe señalar que en el último posteo hay menos comentarios en contra de Ángela.

Fuentes: Tribuna