¿Se arrepiente? Zac Efron por fin reacciona al embarazo de su exnovia Vanessa Hudgens

Los Ángeles, California. - Zac Efron no puede contener su entusiasmo ante las noticias de que sus ex coprotagonistas de High School Musical, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, están esperando hijos. La estrella de The Iron Claw, de 36 años, dejó ver su alegría por las futuras maternidades de sus excompañeras de reparto, además, Vane es su exnovia.

Para quien no lo sepa, Hudgens, de 35 años, y Efron mantuvieron una relación de cinco años, desde 2005 hasta 2010. Ahora, Hudgens espera su primer hijo con su esposo, el jugador profesional de béisbol Cole Tucker. La actriz de Princess Switch anunció su embarazo en la alfombra roja de los Premios de la Academia 2024, tres meses después de casarse con Tucker en una ceremonia en Tulum, México, en diciembre de 2023.

Zac Efron habla sobre Vanessa Hudgens y su embarazo. Foto: Internet

Además, Tisdale, de 38 años, también está embarazada, ella está esperando su segundo hijo con su esposo Christopher French. La noticia la dio en marzo a través de Instagram, donde la famosa reveló que su hija Jupiter, de tres años, se convertirá en hermana mayor.

Ahora bien, en el estreno de su nueva comedia romántica A Family Affair, Efron no pudo ocultar su emoción y dijo lo siguiente: “Oh, van a ser las mejores mamás del mundo ¿estás bromeando? Oh Dios mío”, declaró efusivamente al medio Access Hollywood. “Sí, vamos a tener algunas reuniones familiares divertidas próximamente”, añadió, sugiriendo que el vínculo entre los tres actores está bien y es fuerte.

Hudgens y Efron, junto con Tisdale, protagonizaron las tres películas de High School Musical que se estrenaron entre 2006 y 2008. A pesar del fin de la franquicia y del término de su relación romántica, Hudgens y Efron tienen una amistad cordial la cual se ha visto fortalecida a lo largo de los años.

Vanessa Hudgens ha encontrado estabilidad y felicidad en su relación con Cole Tucker. De hecho, una fuente cercana a la actriz comentó a Us Weekly que “Cole la trata mejor que cualquier chico con el que haya estado. Están en un muy buen lugar. Con matrimonio y un bebé, está lista para la siguiente fase de la vida”.

Por su parte, Ashley Tisdale expresó su emoción en Instagram por su nuevo bebé, publicando un carrusel de fotos acompañadas del mensaje: "No podemos esperar a conocerte". La actriz y su esposo Christopher French están ansiosos por dar la bienvenida a su segundo hijo.

Aunque Efron celebra con entusiasmo los embarazos de Hudgens y Tisdale, él mismo no se siente preparado para ser padre. Durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show en mayo de 2022, el actor bromeó sobre su papel como padre en la película Firestarter, diciendo que la experiencia fue “una dosis saludable para disuadirme [de tener hijos] durante el tiempo que fuera necesario”.

Sin embargo, Efron mostró su cariño y respeto por los padres, enviando un saludo especial a su propia madre durante el programa. “Tengo un sano respeto por los padres, muy agradecido por todos ellos. Te quiero mucho, mamá”, dijo emocionado.

Fuente: Tribuna