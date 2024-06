Anahí ya no se queda callada y habla sobre el fraude y su relación con RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En medio de la controversia generada por el presunto desfalco durante la gira Soy Rebelde Tour, Anahí, una de las integrantes más queridas de RBD, decidió hablar abiertamente con la prensa acerca de su relación actual con sus compañeros de grupo y su postura ante las acusaciones contra su exmánager y amigo, Guillermo Rosas.

La polémica surgió cuando Anahí felicitó públicamente a Rosas por su cumpleaños en Instagram, un gesto que presuntamente molestó a los demás miembros de RBD. Y es que para quien no lo sepa, Rosas está actualmente bajo investigación por dos auditorías debido a un presunto fraude durante la gira ya mencionada. Ante la situación, Anahí comentó:

Yo a todos siempre les deseo lo mejor. Creo que siempre debe de existir el poner esto en una balanza y siempre quedarte con lo bonito, porque lo bonito es mucho más grande que cualquier desencuentro, dimes y diretes. Yo me quedo con lo lindo, el cariño que ha existido tantos años”.

Además, durante una entrevista con el programa Hoy, de Televisa, Anahí respondió a los rumores sobre la posible planificación de otra gira de RBD sin su participación.

Yo la verdad es que no sé si ellos lo estén planeando, no tengo ni idea, no hemos tenido mucho contacto últimamente (…) Si ellos así lo quieren está perfecto, yo siempre los voy a apoyar y desearles lo mejor. Yo jamás voy a intentar meterme donde, tal vez pues no… ¿sabes? no sé, realmente”, apuntaló nerviosamente.



Asimismo, la cantante expresó su amor y respeto por el grupo, afirmando que RBD es un fenómeno mucho más grande que sus integrantes individuales.

Gracias, yo creo que RBD es RBD y es demasiado fuerte, mucho más grande que nosotros mismos. En lo personal, yo lo que les digo, para mí, es un momento de apapachar mi corazón, porque sí ha sido muy doloroso, hemos pasado por muchas cosas en 20 años, y al final siempre nos seguimos queriendo”.

En respuesta a los comentarios de Christian Chávez, quien minimizó los rumores sobre su implicación en el fraude, la actriz aprovechó para enviarle un mensaje.

No me gustaría hablar de cosas personales de nadie, porque no puedo hablar por los demás. Lo que sí te puedo decir es que Christian sabe que, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado ahí he estado para él, y eso no cambia”, afirmó la cantante.

Finalmente, Anahí expresó su esperanza en que todo se aclare pronto y reafirmó su compromiso con RBD.

Yo jamás he tenido absolutamente nada que ver con el tema administrativo del tour o de la compañía. Yo no soy la presidenta de la compañía, yo simplemente soy una integrante más de RBD. Hasta el último de mis días voy a ser parte de RBD y fui parte del tour, igual que todos, pero no sé más allá”, finalizó.

