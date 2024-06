"De muy mal gusto": Joanna Vega-Biestro destroza a Ninel Conde en 'Sale el Sol' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y también cantante, Ninel Conde, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en pleno programa en vivo de Sale el Sol, la reconocida presentadora del matutino, Joanna Vega-Biestro, no se tentó el corazón al momento de destrozarla sin piedad y visiblemente molesta, señalando que su actitud fue "de muy mal gusto" por este poderoso motivo.

Este lunes 17 de junio, en el matutino de Imagen TV, pasaron al aire los videos que Conde compartió a través de su cuenta de Instagram, narrando su terrible experiencia en su vuelo de Miami a la Ciudad de México, quejándose de básicamente todo. Fue precisamente de este material que Joanna sacó un gran coraje contra la cantante, y no solo por sus quejas, sino un video que subió la mexicana en la que arremete contra el hombre a su lado por sufrir de ansiedad: "Lo que me faltaba, un vecino con ansiedad extrema, que estrés, no les miento, lleva 30 minutos sin parar", escribió Ninel.

Para la presentadora de dicha emisión y expanelista de La Casa de los Famosos México, el que la denominada 'Bombón Asesino' grabara al hombre y lo expusiera de esa manera, era algo con lo que ella no estaba de acuerdo y lo consideraba una falta de respeto, además de un acto hipócrita cuando ella siempre pide que no se hable de ella: "¿Sabes qué Ninel, que falta de empatía?, tu misma estás escribiendo 'ansiedad extrema', ¿sabes lo que le causa a una persona, a veces, el miedo a volar?, y que tu lo grabes, cuando tu eres la que pides que no se metan contigo, se me hizo de muy mal gusto".

Joanna Vega-Biestro destroza a Ninel Conde. Internet

Ante este hecho, Vega-Biestro declaró que invitaba a la intérprete de Tu No Vales La Pena a que recapacitara con sus acciones y viera que cometió una grosería, señalando que no se valía el que grabara al hombre y lo subiera a sus redes sociales como si tuviera derecho a juzgarlo por sus temores y su ansiedad, además de criticar que tras esto actuara como si nada y poco después subiera videos en el que pide que fueran a ver su siguiente show.

Finalmente, sus colegas, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, estuvieron completamente de acuerdo con lo expresado por Joanna, señalando que "No es algo para burlarte" y que si ese era el caso, grabarían en su próximo viaje y le pondrían "pesadez extrema", por lo que Joanna cerró con el mensaje directo a Ninel: "Yo te recomiendo Ninel, que la próxima vez te informes un poquito de este tema y luego subas este tipo de videos, y ¿por qué lo estamos mencionando?, porque tu decidiste subirlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui