Drama en TV Azteca: Sergio Mayer se lanza contra Gustavo Adolfo Infante; le debería 60mdp

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se ha desatado tremendo drama, debido a que el famoso y reconocido actor, Sergio Mayer, acaba de brindar una entrevista en la que no tuvo reparo alguno al momento de lanzarse en contra del polémico presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, por la presunta demanda que lo haría pagarle 60 millones de pesos por daño a su imagen y difamación.

Como se sabe, desde hace varios años que el actor de La Fea Más Bella confirmó que había interpuesto una demanda en contra del presentador antes mencionado porqué según Mayer, Gutavo "dañó mi imagen y afectó sus relaciones laborales debido a las opiniones que ha dado sobre mi persona". En ese momento no se habló de ningún monto en específico, pero señaló que no la tendría tan fácil al respecto con esto.

Por su parte, el conductor de Sale el Sol salió a afirmar poco después que no estaba preocupado pues estaba defendiendo la libertad de expresión y en realidad no había nada sobre que culparlo, tachándolo de haber actuado ante el jurado, pues sus declaraciones estaban muy ensayadas: "Está falseando declaraciones, es algo ilógico porque ahora a través de demandas nos quieren tapar la boca. Ayer me preguntaban si había gastado mucho en abogados y lo que me tenga que gastar por defender la libertad de expresión".

Y ahora, este lunes 17 de junio, tras un año en un punto medio, Mayer, después de que Jorge Carbajal afirmara que hay 60 millones de pesos de por medio, declaró que no iba a hablar del tema y con su usual calma, destacó que deberían de preguntar a Jorge y Gustavo que son los que han querido hablar públicamente de la situación, cuando él solo se mantiene cerca a sus abogados para ver que es lo que más tenían por decir.

Fuente: Tribuna del Yaqui