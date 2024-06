"Hipócritas": Laura Bozzo hunde a TV Azteca y revela la verdad de su salida de 'MasterChef'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora de TV, Laura Bozzo, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que volvió a hundir a TV Azteca con sus explosivas declaraciones de lo que se vive en su famoso reality, MasterChef Celebrity, por lo cual no se ha tentado el corazón con sus colegas, tachándolos de ser "hipócritas", además de revelar la verdad de su salida tan sorpresiva y escandalosa.

Desde hace semanas que las cosas en el reality de cocina están que arde y no con los platillos, sino entre sus participantes, pues han salido bastante discusiones, peleas y enemistades, especialmente la de Bozzo con los denominados 'Hielitos', en los que se encuentra Ferka, Jawy Méndez, y otros más, pues señala que están haciendo trampa y que lanzan muy malas vibras para el resto de sus compañeros.

Precisamente esto es lo que argumentó para su inesperada salida del programa dominical el pasado domingo 16 de junio, que ella misma eligió. Primero, señaló que ya no podía con su mano después de que se quemó en un reto: "No puedo cocinar con la mano en estas condiciones. Traté de llegar hasta el final, pero ya lloraba a la hora de cocinar", destacando que lamentablemente también había un ambiente de muchas tensiones que no podía "energías negativas" con las que tampoco podía soportar, señalado que solo extrañaría a Rey Grupero y Harold Azuara.

Y ahora, este lunes 17 de junio, quiso recalcar la culpa de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy y el resto de sus colegas en el reality de cocina que son denominados como 'Hielitos', hundiendo al programa al señalar que estaba lleno de "hipócritas", por los cuales ya no podía seguir soportando esta clase de comportamientos y al final del día no quería seguir en una batalla que no podría ganar.

En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar @MasterChefMx, primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso la energía negativa de los hielitos hipócritas. Espero gane mi @haroldazuara", expresó.

Cabe mencionar que ante este hecho, María Fernanda Quiroz, le dio una contundente respuesta a través de sus redes sociales, destacando que había hecho todo un show, y que al final del día solamente ella y el resto de sus compañeros, incluido Harold, sabían la realidad del programa, tanto lo que pasan a cuadro como lo que no aparece ante las pantallas, por lo que ella se quedaba con ese cariño y esas vivencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui