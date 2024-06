Liza Minnelli: Un ícono brilla en un documental que capta su esencia

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - Cualquiera que haya visto actuar a Liza Minnelli sabe que su energía y carisma en el escenario son inigualables. El amor que recibe de la audiencia es su combustible, y el amor que ella devuelve es igualmente esencial para su esencia. Esta conexión especial es capturada de manera magistral en el nuevo documental de Bruce David Klein, Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story. Además, hay que mencionar que el título es un tributo adecuado para una mujer que siempre ha sabido llenar de vida y color cada momento.

La producción arranca con un montaje vibrante de portadas de revistas y clips que muestran la aclamación universal del público de Minnelli. Klein no se detiene en resaltar la adoración que Liza recibe, pero también aborda los desafíos que ha enfrentado: vivir bajo la sombra de su madre, Judy Garland, y superar las comparaciones constantes mientras luchaba con romances fallidos y problemas de adicción. El documental no es un elogio absoluto, pero este es imposible no notarse cuando la resiliencia y la generosidad de Minnelli impregnan cada escena.

También hay que comentar que Minnelli reconoce a cinco figuras clave que fueron fundamentales para su desarrollo artístico.

Kay Thompson: Más que una Madrina

Kay Thompson, entrenadora vocal y madrina de Minnelli, se convirtió en una figura protectora crucial después del fallecimiento de Garland. Se dice que los libros de Eloise de Thompson se inspiraron en la joven Liza. Thompson le dio a Minnelli un consejo vital: "No vayas por ahí con personas que no te gustan".

Charles Aznavour

El legendario cantante francés Charles Aznavour le enseñó a Minnelli a interpretar cada canción con el corazón, una habilidad que destaca en sus interpretaciones más memorables, como But the World Goes 'Round de New York, New York.

Bob Fosse

El renombrado coreógrafo y director Bob Fosse guió a Minnelli hacia su Oscar en Cabaret y un Emmy por Liza With a Z. Fosse inculcó en la famosa la disciplina y el enfoque necesario para perfeccionar su arte, adaptando sus movimientos para resaltar su talento único.

Fred Ebb

Fred Ebb, el brillante letrista, fue tanto un amigo cercano como una figura fraternal. Junto a John Kander, Ebb eligió a Minnelli para Flora the Red Menace, y su colaboración continuó a lo largo de su carrera, en obras como Cabaret, New York, New York, y The Act.

Halston

El diseñador Halston creó el estilo distintivo de Minnelli para Liza With a Z, un look que se convirtió en sinónimo de su imagen pública. La moda de Halston, incluida la práctica de usar lentejuelas para ocultar el sudor en el escenario, dejó una marca imborrable en su carrera.

Es necesario subrayar que el documental refleja la tendencia de Minnelli a centrarse en lo positivo. Aunque aborda sus problemas de adicción, la mayoría de las discusiones sobre estos temas provienen de sus amigos y colegas. Minnelli evita hablar sobre sus exmaridos y parejas románticas, prefiriendo recordar las amistades duraderas que surgieron de esas relaciones.

A pesar de algunas omisiones notables, como sus papeles no musicales y la relación con la comunidad LGBTQ+, Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story utiliza una rica colección de material de archivo y entrevistas íntimas para pintar un retrato cálido y auténtico de una superviviente del mundo del espectáculo.

El documental es una celebración de la vida y carrera de Liza Minnelli, una figura icónica cuyo nombre sigue iluminando escenarios y corazones alrededor del mundo. Klein logra captar la esencia de Minnelli, recordándonos que su verdadero talento no solo reside en su voz o su presencia en el escenario, sino en su capacidad para conectarse profundamente con su audiencia y devolverles ese amor multiplicado.

Fuente. Tribuna