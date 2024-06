Llanto en TV Azteca: Tras cáncer, Lolita Cortés entra a quirófano; la someterán a cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Lolita Cortés se encuentra a solo unas semanas de regresar a la pantalla de TV Azteca con la nueva temporada de La Academia, pero antes de que esto ocurra, la estrella mexicana tuvo que atender varios de sus problemas de salud. De acuerdo con información revelada en el programa de Maxine Woodside, la intérprete de teatro musical volverá al quirófano este mismo lunes, para que le extirpen algunos órganos.

Como se sabe, la también exactriz de Televisa ha tenido un año muy difícil debido a que fue diagnosticada con cáncer de mama y aunque pudo vencer la enfermedad, tiene que seguir acudiendo a revisiones y cuidándose a fin de que no regrese. Y si bien, ya superó este terrible diagnóstico, Lola ahora está lidiando con problemas en la matriz, por lo cual este mismo 17 de junio le será extirpada, al igual que el útero.

Hoy operan a Lolita Cortés, desde aquí le mandamos besos, abrazos, toda la buena vibra porque hoy la operan, espero que todo le salga bien, le vaya bien, tengo entendido que le van a quitar la matriz", dijo Lola ante la audiencia de Radio Fórmula.

En tanto que la periodista Vicky López compartió que esta cirugía no tenía nada qué ver con el cáncer que padeció: "Le van a extirpar el útero y la matriz, yo pensaba que tenía qué ver, porque le dio cáncer de mama, pero no especifican qué pasó". Mientras que Marco Antonio Silva expuso: "No es metástasis, debe ser otra cosa, para que no se piense que el cáncer se extendió", compartió.

Además, comentó que había hablado con la hija de Cortés, a quien conocen como 'Balón', y esta le confirmó que Lolita sí alcanzará a recuperarse para La Academia, pero de momento no dará entrevistas: "Su mamá les dijo que quien va a ser la autora de toda esta situación va a ser ella, entonces no va a poder contestar el teléfono por las mismas circunstancias... en cuanto ella se sienta mejor, va a contestar porque sí va a entrar a La Academia".

Como se sabe, fue meses atrás que la llamada 'Jueza de Hierro' confirmó que había estado luchando contra el cáncer de mama y explicó que por fortuna ya se encontraba en remisión, por lo que durante los próximos 5 años la estarían monitoreando. Recientemente, Lolita contó a reporteros de Venga la Alegría: Fin de Semana que había cambiado su forma de ver la vida a raíz del cáncer y se mostró emocionada por su regreso a La Academia.

El cáncer para mí ni pausó mi vida, ni cambió mi vida, cambió mi manera de pensar y es como que quisieras vivir como si fuera el último día, es que estás en ese hilo de pudiera regresar o no... Lo estoy viviendo al máximo, me siento muy contenta y muy honrada".

Fuente: Tribuna