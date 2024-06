Lo sacan del clóset: Tras divorcio, exgalán de Televisa se confiesa y admite si es gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien construyó su carrera en Televisa y que recientemente anunció su divorcio, dejó en shock a todos sus fans ya que en una reciente entrevista enfrentó los rumores sobre ser homosexual, los cuales lo han perseguido desde hace años. Se trata del controversial Ernesto D'Alessio, quien apenas semanas atrás confirmó que se había separado de la madre de sus hijos, Charito Ruiz.

El intérprete de telenovelas como DKDA Sueños de juventud, Contra viento y marea, Heridas de amor, Código Postal y Tormenta en el paraíso ha enfrentado varias controversias a lo largo de su carrera, como su caída en las adicciones, al igual que su madre Lupita D'Alessio, además de que han surgido rumores que aseguran que tuvo relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo.

En una plática con la periodista Maxine Woodside para su programa en Radio Fórmula, Ernesto enfrentó estas especulaciones y recordó que incluso lo han relacionado con el periodista Fabian Lavalle. El también cantante explicó que no le incomodan estas especulaciones sobre su vida privada: "Yo estoy consciente de eso, y sé jugar el juego, lo entiendo perfectamente, no me enojo, por supuesto que hay algunos comentarios que uno bloquea… lo ofensivo, pero no me lastima, pero lo que es ofensivo con majaderías, pues se bloquea", explicó el intérprete.

Y sin temor al qué dirán, D’Alessio recordó el instante en que se llegó a decir que tenía una relación de índole sexual con el afamado 'Fabiruchis'. "Eso ha sucedido siempre, de toda la vida ha sucedido eso, y no sé ¿por qué?, la gente tiene una fijación con que yo he tenido relaciones homosexuales, hasta con Fabiruchis, cuando sucedió lo de Fabiruchis, (que lo golpearon) me dijeron que yo estaba metido en ese mambo", dijo Ernesto.

Finalmente, el artista de 47 años subrayó que nunca ocultaría sus preferencias y hasta bromeó con el tipo de pareja que tendría si le gustaran los hombres. "Si yo lo fuera, yo no lo negaría, hubiera salido desde el principio, y número dos, tendría un galanazo, o sea, ve las novias que he tenido, o sea tendría un bombón de canijo, o sea no, ¡por favor!", expresó el exnovio de Alessandra Rosaldo.

