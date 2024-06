"No soy ejemplo": Ángela Aguilar revela tatuaje en honor a Christian Nodal y responde a hate

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios días de rumores y especulaciones entorno a su confirmada relación con Christian Nodal, ahora la cantante mexicana por fin rompió el silencio y respondió a todas aquellos que la han criticado. En una íntima y reveladora entrevista con Quién, la intérprete de canciones como Mis amigas las flores mencionó lo contenta que está con su actual novio y por fin confirmó que se hizo un tatuaje en su honor.

Como se sabe, fue hace apenas una semana cuando la hija de Pepe Aguilar y el cantante nacido en Caborca, Sonora, informaron que sí estaban en medio de un noviazgo, pero las críticas estallaron debido a que él tenía apenas unos días de haber confirmado el fin de su relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la trapera argentina Cazzu. Derivado de esto, a la pareja del momento le han llovido críticas y comentarios negativos.

Tras soportar en silencio durante varios días, este lunes 17 de junio Ángela rompió el silencio a través de una portada exclusiva con Quién, donde manifestó de forma tajante que no le importa el qué dirán. La también influencer mexicana-americana mencionó que está "descubriendo como ser buena mujer, buena hija, buena novia", además de que resaltó que para ella ser hipócrita no es opción, pese a que decir la verdad la meta en problemas.

Prefiero ser honesta y no hipócrita... Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría... Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo".

Tras detallar que anteriormente las críticas y comentarios sí la afectaban, incluso le provocaron ansiedad y depresión, la nieta de Flor Silvestre abrió su corazón para hablar de Nodal. "Muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe", mencionó Aguilar, en referencia al revuelo que causó la confirmación de su romance.

La intérprete de 20 años también se dirigió a sus haters y les pidió "no crucificarla" a ella ni a Christian, prometiendo algún día "explicar bien" lo que ocurrió entre ellos: "Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio", expresó. Finalmente, Ángela también desmintió estar embarazada y casada con Nodal: "No me cases y no embaraces todavía, por favor".

Además de que en las fotos exclusivas de Quién posó mostrando por primera vez el diminuto tatuaje que se hizo en honor a su pareja. Se tratan de las iniciales del cantante CN, las cuales se realizó durante su reciente viaje por Italia. El tatuaje está en una de sus manos y apenas si es visible.

