Revelan la fuerte advertencia que Cazzu le hizo a Nodal sobre la infidelidad

Ciudad de México. - Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, vio más allá anticipando su ruptura con Christian Nodal hace un año, y es que una semana después de que el famoso hiciera público su amorío con Ángela Aguilar, fans de la argentina hicieron viral una declaración pasada en la que ella describe la realidad que hoy atraviesa.

La expareja se conoció en 2022. De acuerdo con Nodal, él fue el que le estuvo rogando y buscó el encuentro con el pretexto de hacer alguna canción juntos. A pesar de las dudas de Cazzu, comenzaron un amorío y un año después ella salió embarazada. En septiembre de 2023 nació su primogénita, Inti. Aunque parecía que la paternidad los había unido más, el mes pasado los dos lanzaron un comunicado en donde comunicaban su separación.

Desde ese momento comenzaron a crecer las especulaciones sobre una tercera en discordia, y pronto se le puso rostro, el de Ángela Aguilar, pues fotografías filtradas por seguidores y clips inéditos de Cazzu grabados antes del anuncio de su ruptura, arrojan que la relación entre Christian y Aguilar inició cuando la argentina todavía tenía que ver con el mexicano.

Ahora bien, en abril del año pasado, básicamente un año antes de su ruptura con Nodal, Cazzu dio una entrevista a Grego Rossello, famoso de Internet, la cual fue parte de la sección del famoso Ferné con Grego. La plática que contenía preguntas filosas y llenas de humor negro, duraron una hora y media.

A poco de finalizar la entrevista, el host le pide a la Argentina responder cuestionamientos a las que él cataloga como “de mier...”. La cantante le hace frente y responde con total honestidad a cosas que tienen que ver con su vida íntima, lo que hace que el foro comience a reír pues también ahí estaba presente Christian. No obstante, Rossello cambia su rostro, y de manera seria, le pregunta si alguna vez ella ha sido infiel, a lo que ella responde: “No, jamás. Lo tengo condenadísimo. Para mí la infidelidad no se perdona, es el final de todo”, luego de esto, Grego Rossello siguió indagando y le dio una serie de posibilidades, entre de estas que él fuera su pareja y le fuera infiel, pero la respuesta de ella no cambió. “No es como que voy a hacer algo más que dejarte, por siempre”.

Este segmento fue rescatado por internautas, quienes se han encargado de difundirlo. Además, la sección de comentarios de la publicación original que se hizo en YouTube se ha abarrotado de opiniones en donde señalan que la joven anticipó lo que hoy está pasando.

Mi mayor admiración y respeto para Cazzu como mujer es una dura. Ahora es cuando ella va a terminar de explotar, esto con Nodal la impulsara aún más. Cazzu fue la que ganó”; “Viendo estas entrevistas entiendo por qué no funcionó con Nodal. Esta mujer es un mujerón, les debe quedar muy grande a muchos hombres”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post original.

