Shock en la música: Con esta FOTO, Don Omar confirma que tiene cáncer y se 'retira'

Comparta este artículo

Vega alta, Puerto Rico.- La mañana de este lunes, 17 de junio, el mundo de la farándula se estremeció después de que el afamado reguetonero, Don Omar, compartiera una impactante fotografía en sus redes sociales, donde reveló que se encontraba en el hospital, ¿la razón? Fue diagnosticado con cáncer. Esta situación provocó que la publicación de Instagram se viralizara rápidamente y acumulara una gran cantidad de mensajes positivos para la celebridad.

William Omar Ladrón Rivera (mejor conocido como Don Omar) debutó en el año 2003 con su primer material conocido como The Last Don, el cual se convirtió rápidamente en un éxito con más de medio millón de copias, sobretodo en Estados Unidos y en Latinoamérica donde consiguió un doble disco platino. Muy pronto, la celebridad se convirtió en uno de los referentes más importantes de la música urbana.

Don Omar confirma que tiene cáncer

Créditos: Internet

Lamentablemente, todo ese brillo se vio opacado durante la jornada de este lunes, cuando Ladrón Rivera, también denominado como el rey del reguetón, compartió una fotografía de su mano, en la que se alcanza a ver un brazalete. Al mismo tiempo, el cantante añadió un mensaje que estremeció a sus poco más de 11,6 millones de seguidores en la aplicación de Meta, donde confirma que se enfermó de cáncer.

“Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, añadió la celebridad.

Don Omar confirma que tiene cáncer

Créditos: Instagram @donomar

Don Omar no dio demasiados detalles sobre qué tipo de cáncer padecía y tampoco informó lo que ocurriría con la gira que hace unos meses anunció, Dona Omar Back to Reggaeton Us Tour, la cual comprende alrededor de 18 fechas, en Estados Unidos. Entre las ciudades que el famoso planeaba visitar se encuentran Washington, Boston, Ontario, Los Ángeles, Austin, Hidalgo, Portland, Sacramento, entre otros.

Por ahora se desconoce si Don Omar está pensando en cancelar las presentaciones, lo que sí se sabe es que varias personas se acercaron hacia el famoso para expresarle su apoyo, entre ellos resalta Al Cover, Paco López y Sharlene, quienes le enviaron ánimo y muchas bendiciones, con la finalidad de que el artista logre sortear esta terrible enfermedad y se pueda levantar prontamente, para que vuelva a brillar en los escenarios.

Fuentes: Tribuna