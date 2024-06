Tras luto, Andrea Escalona estremece a Televisa con trágica confesión: "Me voy a rendir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y polémica presentadora, Andrea Escalona, volvió a abrir su corazón ante los millones de espectadores y sus colegas del programa Hoy, con respecto al doloroso luto al que se enfrentó ante la inesperada muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez, con lo cual ha logrado estremecer a Televisa, pues hizo una trágica confesión sobre la depresión a la que se enfrentó y que le hizo decir "me voy a rendir" y dejarse morir.

Por años, se vio la tan cercana relación madre e hija que Escalona y la antigua productora del programa de la empresa San Ángel tuvieron toda la vida, y como es que genuinamente, Andrea quedó devastada por la inesperada muerte de su madre en ese momento. Y ahora, este lunes 17 de junio, durante la sección de Por El Placer de Vivir, esta hizo una dura confesión sobre sus fatalistas pensamientos tras perder al ser que más amaba.

El doctor en psicología, César Lozano, en esta ocasión trajo el tema de la frustración y el éxito, pidiendo a los presentadores que hablaran sobre las cosas que pudieron lograr que se propusieron y las que lamentablemente no, y mientras que todos han hablado de temas fitness y el valor que le dan a la familia que lograron formar para romper ciertos patrones con los que no estaban de acuerdo, la exactriz de TV Azteca habló de su luto.

Andrea en el último adiós a Magda. Canal de YouTube de Hoy

A casi tres años de la partida de Magda, la actriz de Cielo Rojo señaló que aunque ahora ha estado mucho mejor emocionalmente y vive una etapa hermosa como la madre de su primogénito, Emilio Estrada Escalona, la realidad es que estuvo a nada de que eso pasara y que actualmente no estuviera frente a ellos en ese momento, aclarando que ella se dijo así misma tras el deceso de su madre: "Me voy a rendir a la vida", que no lucharía ante su depresión por esto y se encerraría en la propiedad de su familia en Villa del Carbón y se alejaría de absolutamente todo el mundo.

Pero, destacó que después de esto, ella misma dijo que no, que debía de salir y seguir por Magda, que no podía quedarse atrás, asegurando que desde ese momento no ha parado de buscar hacer lo mejor y que la vida se lo ha recompensado, pues poco después le mandó al que ahora es su mayor motor, que es su pequeño hijo de un año y medio, declarando que se enfoca en él y en su trabajo que tanto le apasiona.

