Tras separación, supuesta amante de Erik Rubín llega a 'Hoy' y Andrea Legarreta sale del aire

Ciudad de México.- Una famosa cantante y conductora de televisión, quien fue señalada por tener un amorío con Erik Rubín, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que la mañana de este lunes reapareció en el programa Hoy, donde trabaja la exesposa del cantante, Andrea Legarreta. Aunque a muchos preocupaba que la invitada se encontrara cara a cara con Andy, esto no pasó ya que la presentadora dejó el matutino.

Se trata de Melissa López, integrante del grupo JNS que durante el pasado 2023 fue víctima de crueles críticas y comentarios luego de que la señalaran como la tercera en discordia entre Erik y la madre de sus hijos. Resulta que en aquella época, luego de que los artistas anunciaran su separación, salieron a la luz unos videos donde ella y el intérprete de Princesa Tibetana aparecen muy cariñosos en el escenario de los 90's Pop Tour.

Sin embargo, Melissa no fue la única señalada por un tórrido romance con Rubín, ya que la cercanía con Apio Quijano también despertó rumores. No obstante, el propio exTimbiriche salió a hablar de la situación y descartó los rumores de que estos personajes habían sido sus amantes: "Señores es un show... Me queda claro que hay gente muy idiota. Qué ganas de dañar y difamar", declaró Rubín en un video de Instagram.

Durante la mañana de este lunes 17 de junio, Melissa regresó al matutino de Televisa, luego de enfrentar el escándalo con Rubín, para promocionar la nueva música que está estrenando JNS y es que días atrás lanzaron el sencillo inédito Europa. La intérprete de 41 años no llegó sola al foro de Hoy ya que fue acompañada por sus compañeras Angie Taddei y Regina Murguía. Hay que recordar que este grupo se volvió de tres integrantes luego de que Karla Díaz renunciara.

JNS en 'Hoy'

Algo que llamó mucho la atención fue que las JNS no se toparon en ningún momento con Andrea Legarreta, ya que esta salió del aire cuando ellas comenzaron su participación en Hoy. Primero, Melissa y sus dos compañeras estuvieron en una entrevista con Tania Rincón, Andrea Escalona y Paul Stanley para hablar de sus proyectos, mientras que minutos más tarde jugaron con ellos en la dinámica Memoria Fotográfica donde también estuvo Arath de la Torre.

Andrea no compartió con las JNS

