Tras sufrir cáncer de próstata, querido comediante pierde la vida; esto es lo que se sabe

Nueva York, Estados Unidos.- El mundo de la farándula se encuentra de luto una vez más, en esta ocasión es debido al fallecimiento de un querido y talentoso comediante que llegó a aparecer en diversos programas de Estados Unidos. De acuerdo con algunos reportes, sus últimos años de vida fueron bastante tormentosos, ¿la razón? Sufrió de diversos problemas de salud, aunque hasta el momento se desconoce cuál fue su causa de muerte.

Se trata del cómico, Hiram Kasten, quien es conocido en Nueva York por aparecer en diversos clubes de comedia de gran renombre, así como también se le vio en shows como Curb Your Enthusiasm, Seinsfeld y El Príncipe del Rap (también conocido en inglés como The Fresh Prince of Bel-Air). Según reportes, tenía 71 años; informes indican que la celebridad habría perdido la vida en el interior de su casa, en Batavia, Nueva York.

Hiram Kasten pierde la vida

Si bien, Hiram Kasten se encargó de brindar diversas sonrisas al público a lo largo de su vida, la realidad es que sus últimos años padeció de varias complicaciones de salud, entre las que destacan cáncer de próstata y la enfermedad de Crohn, esto según información brindada por medios locales. Pese a lo mencionado anteriormente, hasta ahora se desconoce con exactitud la causa de muerte de la celebridad.

A diferencia de la mayoría de las celebridades en Estados Unidos, Kasten era especialmente conocido por residir en Nueva York y no en Los Ángeles. El famoso eligió a La Gran Manzana como un sitio habitual para sus presentaciones en el Comic Trip, sitio en el que conoció a gran cantidad de especialistas en el área como Jerry Seinfeld, quien se convirtió en su amigo de toda la vida y con quien se le llegó a ver a menudo.

Por otro lado, Kasten resaltó también por tener apariciones en programas de televisión como es el caso de Catch a Rising Star, The Improv, The Comedy Cellar y Caroline’s, durante la década de los 70 y los 80. Por otro lado, se le vio debutar como director del show Dangerfield’s, en el que trabjaó por bastante tiempo. Para los años 90, la celebridad se fue a Los Ángeles, donde participó en diversas producciones, pero luego volvió a Nueva York.

