"Un cul... y una mustia": Exconductora de Televisa hunde a Ángela Aguilar y Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica exconductora de Televisa y actriz, Azalia 'La Negra' Ojeda, recientemente empleó sus redes sociales para dejar en claro que detesta a la famosa cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y el joven cantante originario de Sonora, Christian Nodal, por lo que a través de sus redes sociales no dudo en hundir más a la polémica pareja, asegurando que él es "un cul..." y ella "una mustia".

Después de varias semanas en medio de dimes y diretes, los creadores e intérpretes del tema Dime Cómo Quieres, a través de la Revista Hola! Américas, confesaron que se encuentran en una relación sentimental, que tienen un par de meses y que están muy enamorados, viviendo una historia bonita, asegurando que esta no es nueva, sino que ese amor surgió hace muchos años pero tuvieron que ponerle una pausa hasta ahora que todo se alineó.

Ante este hecho, miles de internautas se lanzaron en su contra y no han parado de criticarlos, y hasta bautizaron a Ángela como la nueva Karla Panini, por supuestamente hacerse pasar como amiga de Cazzu para después traicionarla y "bajarle al novio", sin importar que hay una niña de por medio. Uno de estos internautas también resultó ser Azalia, que no tuvo reparos al afirmar que ya no desea saber nada de la pareja.

Así confirmaron su romance. Hola! Américas

Fue a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que Azalia declaró que ya era suficiente de que hablaran de ellos y sacaran tantas noticias a su alrededor, y que mejor esperaran a ver como la vida los va a poner en su lugar, haciéndoles pagar lo que le hicieron a la cantante de origen argentino, asegurando que siempre será su fan: "Estoy hasta la madre del cul... de Nodal y la mustia de Ángela Aquilar, ¡Ya paren con sus notas! ¡De huev... total! Ya la vida se encargará de ponerles sus buenos put.... #TeamCazzuFOREVER".

Ante este hecho, los cientos de seguidores de la exparticipante de Big Brother VIP, salieron a mostrarle su apoyo a este comentario, asegurando que estaban con ella con esos pensamientos y que creen lo mismo que ella, incluso pidieron que la regresen a la televisión: "Esa Angela me cayó tan mal como la mustia de Rocío Cárdenas, Pensé que sólo era yo y por eso, quisiéramos que entres a La Casa de los Famosos México @Azalia7227, por directa y clara... Rating hasta arribototota

Fuente: Tribuna del Yaqui