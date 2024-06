VIDEO: Yuridia anunciaría su tercer embarazo en pleno concierto; así reacciona su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida y querida cantante sonorense, Yuridia, se encuentra viviendo el mejor momento de su vida, pues además de estar en la cima de la música, personalmente estaría de igual forma, pues esta anunciaría su tercer embarazo mientras que se encontraba en pleno concierto, en el que también se puede ver la impactante reacción de su actual esposo, Matías Aranda.

Actualmente, la reconocida intérprete de Amigos No y Qué Agonía, se encuentra en una gira musical en la que ha compartido con el público sus mejores canciones, se ha detenido para dirigirles unas palabras, incluso hace un par de meses aprovechó esta para presentar al público por primera vez a su hijo, Benicio, el cual es el primero de su relación con Matías, pero el segundo, ya que hace 18 años dio a luz a su primogénito, Phoenix, de otra relación, al que también presentó y que la acompaña como músico en su gira.

Y tal parece que decidió continuar con la tradición de dar grandes e importantes anuncios sobre el escenario, pues se cree que daría la noticia de estar en la dulce esperado de su segundo hijo al lado de Aranda. Esto sucedió el pasado domingo 16 de junio, pues se tomó un momento para acomodar a los padres que la acompañaban y dedicarles una cálida felicitación por el Día del Padre, al igual que a los progenitores del público.

Una vez que destacó su felicitación y destacó que principalmente le deseaba lo mejor a los dos padres de sus hijos, esta con una sonrisa se giró a ver a Matías y una vez que llamó su atención le dijo algo, que nadie pudo escuchar pues no tenía micrófono, pero que según el público y varios comunicadores, como Pablo Chagra, señalaron que si se presta mucha atención, se puede leer en los labios de la cantante que está diciendo "vas a ser papá, otra vez".

Aunque no es muy seguro que sí diga esta frase, para muchos la prueba indiscutibles es la reacción de Matías, puesto a que después de que la creadora de temas como Ángel le dijo este supuesto secreto, él inmediatamente se sorprendió y pareciera que le cuestionara si era verdad, aunque no se puede saber mucho, pues su rostro no se alcanza a ver en el ángulo de la toma. Cabe mencionar que Yuridia aún no sale para aclarar este rumor que toma cada vez más fuerza.

