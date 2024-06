Adiós Foro Sol, bienvenido Estadio GNP Seguros: Bruno Mars inaugurará el renovado recinto

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Por fin llegó el triste día, y es que uno de los espacios de entretenimiento más importantes de la CDMX, el Foro Sol, ahora descansa en paz para cederle el paso al Estadio GNP Seguros. Este nuevo estadio, que contará con muchas mejoras y reformas, abrirá sus puertas el próximo sábado 10 de agosto con un evento que marcará un hito en su historia: la presentación del músico Bruno Mars.

El renombrado artista Bruno Mars será el que tenga el honor de reinaugurar el Estadio GNP Seguros. El famoso conocido por éxitos como Locked Out of Heaven, The Lazy Song, Count on Me, Treasure, Runaway Baby, Uptown Funk y When I Was Your Man, Mars promete una noche inolvidable para sus fanáticos mexicanos, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia llena de música, baile y una producción espectacular.

Ocesa, a través de sus redes sociales, confirmó que este famoso será el artista inaugural del renovado estadio. La fecha del concierto es el sábado 10 de agosto de 2024. La venta de boletos se llevará a cabo en varias etapas:

Venta Beyond: Miércoles 19 de junio a las 09:00 horas.

Preventa Priority: Jueves 20 de junio a las 09:00 horas.

Preventa Citibanamex: Viernes 21 de junio a las 11:00 horas.

Venta General: Sábado 22 de junio a las 11:00 horas.

Hasta el momento, no se ha revelado el precio oficial de los boletos, pero se espera que en los próximos días se den más detalles al respecto.

Estadio GNP tendrá a Bruno Mars. Foto: Internet

Inaugurado en 1993, el Foro Sol se ubicaba en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Originalmente concebido como un estadio de béisbol, pronto se transformó en uno de los principales recintos para conciertos y eventos masivos en el país.

Inicialmente, el Foro Sol tenía una capacidad para aproximadamente 25 mil personas en espectáculos musicales. Sin embargo, tras varias remodelaciones, llegó a albergar hasta 65 mil asistentes, consolidándose, así como uno de los recintos más versátiles y populares de la ciudad. El recinto ha sido testigo de actuaciones legendarias de artistas y bandas de renombre internacional, y su importancia en la vida cultural y de entretenimiento de los mexicanos es indiscutible.

Además de conciertos, el Foro Sol también ha sido sede de diversos eventos culturales y deportivos, incluyendo el Gran Premio de México de Fórmula 1, gracias a su integración con el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fuente: Tribuna