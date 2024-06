Christian Chávez rompe el silencio y revela por qué Anahí y Dulce María no demandaron

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, el cantante y actor Christian Chávez confirmó la existencia de una demanda contra Guillermo Rosas, quien fue el mánager de RBD al comienzo de la gira Soy Rebelde Tour. Chávez también explicó por qué los nombres de Anahí y Dulce María no aparecen en el documento legal.

Esos son temas legales, pero te puedo decir que nosotros estamos en esa demanda, porque nosotros somos el presidente [Christopher], yo soy el vicepresidente, y Maite es la tesorera, entonces por eso están nuestros nombres ahí, es por eso", explicó Chávez al reportero. Te podría interesar Manuel Velasco Conductores de 'Hoy' se disculpan con Manuel Velasco por información falsa

Ante la insistencia sobre si esto significaba que sus otras dos compañeras no estaban incluidas en la acción legal, Christian aclaró: "Ellas forman parte de la empresa, o sea, estamos demandando como empresa", con dicha aclaración el famoso buscó disipar las dudas sobre la participación de todos los miembros de la agrupación en el proceso legal.

Asimismo, el famoso no negó que esta situación haya tenido como consecuencia algún tipo de distanciamiento entre algunos integrantes de la banda. "Lo que está pasando son problemas, como en cualquier otra familia. Somos cinco personas que pensamos completamente distinto. Lo que sí es que estamos, pues sobre todo en temas legales, y los temas legales pues no se platican con la prensa", comentó Chávez.

A pesar de toda la preocupación de los fans del grupo, el famoso trató de tranquilizarlos diciendo: "Nosotros le agradecemos muchísimo a la gente que esté preocupada y que quieran saber. Sí, claro, hay preocupación, pero contrólense, cálmense, no va a pasar nada… bueno, esperemos, no, no es cierto", añadió.

Finalmente, Chávez explicó que la decisión de recurrir a instancias legales se debe a la necesidad de alzar la voz y prevenir futuros abusos. "Yo creo que este proceso se tiene que solucionar, pero creo que para nosotros es importante alzar la voz, porque en otros momentos de nuestras vidas, en particular esto de RBD, ya la gente se había aprovechado. Queremos las cuentas claras y que quede así", apuntaló.

Finalmente, el actor de 40 años, dejó ver su esperanza en que el tiempo ayudará a que todo vuelva a su orden. "En cuanto a nosotros, nuestra relación pues ya se arreglará. Es complicado, pero así es la vida", manifestó Chávez.

Fuente: Tribuna