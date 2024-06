Esta es la famosa influencer que murió a causa de un tumor cerebral

Bucarest, Rumania. - El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras el fallecimiento de Anca Molnar, una reconocida influencer de 35 años, quien murió a causa de un tumor cerebral. Su trágica muerte conmocionó a sus seguidores y a la comunidad en línea, donde era admirada por su carisma y estilo de vida saludable.

Nacida en Rumania, Anca se trasladó a España, donde tuvo una buena carrera como influencer. Con más de 500 mil seguidores en Instagram, utilizaba su cuenta para compartir consejos de salud, bienestar y moda. Además, sus seguidores la valoraban por su energía positiva y su capacidad para motivar a otros a llevar una vida más saludable y activa.

Desafortunadamente, hace aproximadamente un año, Anca comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, que inicialmente atribuyó a migrañas comunes debido a su estilo de vida activo. Sin embargo, a medida que los dolores se volvieron más intensos y frecuentes, decidió buscar ayuda médica. Fue entonces cuando compartió con sus seguidores el diagnóstico que hizo que su vida cambiara drásticamente: un tumor cerebral. A pesar de la gravedad de la situación, la joven se mostró siempre optimista y determinada a luchar contra la enfermedad. “No dejaré que esto me detenga”, escribió en un post.

Durante los meses siguientes, Anca se sometió a varias intervenciones médicas, entre estas cirugías y tratamientos de quimioterapia. En todo este proceso tan difícil, la joven continuó compartiendo su experiencia con sus fans, por lo que su vida se tornó en un testimonio de valentía en la lucha contra el cáncer. De hecho, sus publicaciones se volvieron en inspiración de muchas personas.

Antes de fallecer, Anca llevó a cabo una campaña de ‘crowdfunding’ para recaudar fondos que cubrieran los costes de su tratamiento. En una de sus publicaciones, Anca explicó su situación y pidió ayuda a su comunidad de seguidores:

Hace menos de un año, Anca Molnar se encontró de repente con una cruel enfermedad, un diagnóstico que en Rumanía ya no le ofrecía ninguna posibilidad... Fue a Turquía, se operó y comenzó su lucha contra la enfermedad llena de esperanza (...) pero hoy Anca se enfrenta a otra ronda de la enfermedad desde Turquía, donde se le extirpará un nuevo tumor. Después de eso, habrá un largo período de recuperación. Sin embargo, todo esto tiene un precio y, lamentablemente, no es metafórico. Pero creo que para una comunidad de personas, la cantidad no sería insuperable. Para quien pueda, a Anca se le puede ayudar de alguna de las siguientes maneras”, apuntaló en su Instagram hace casi un año.