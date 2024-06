Ganadora de 'Survivor', Esmeralda Zamora, sale del clóset; habla de su 'romance' con Gaby

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida community manager, Esmeralda Zamora, después de haber sido la ganadora de esta temporada de Survivor México, acaba de brindar una reveladora entrevista para TV Notas, en la cual no tuvo reparos al salir del clóset abiertamente y con total orgullo, además de que no dudó en aclarar todo de su supuesto romance con Gaby Fernández, una de las participantes con las que hizo mayor química.

Hace casi dos semanas que el afamado reality de supervivencia de TV Azteca llegó a su gran final, con la noticia de Esmeralda como la campeona de esta temporada. Pero, pese a que su desempeño fue muy destacable y admirable, la joven no se ha visto exenta de escándalos, puesto a que se habló mucho de su orientación sexual, asegurando que tuvo un romance con su colega Gaby, y hasta algunos llegaron a asegurar que no era una mujer biológica, sino que era transgénero.

Por este motivo, la joven ganadora decidió salir a aclarar todos los dimes y diretes, confesando que a ella le gustó que escribieran con respecto a su relación con Fernández, pero señaló que quiere debía aclarar "que solo somos amigas. Ella tiene novio. ¡No me gusta y nunca fuimos nada!". Ante este hecho, le señalaron si tuvo o tendrá algo con Ximena Duggan, Esmeralda afirmó que ella es una de sus mayores inspiraciones para ser una gran idea, que le gustaría conocerla más, al igual que Mati Álvarez, pues las admira, pero que no tiene nada con nadie por el momento.

Con respecto a su orientación, la mujer de 30 años abiertamente declaró que: "Soy una mujer bisexual y apoyo al amor. El público pensó que yo era trans por la fuerza que tengo. No lo soy. Me dio mucha risa y me divertí con los comentarios que hicieron". Tras esto, mencionó qué aunque no tiene problemas con que crean que es transgénero o que tiene una novia, sí sintió cierta discriminación entre esos comentarios, pues creen que de no se así no habría ganado.

También me sentí discriminada. No entiendo por qué tendría que haber sido primero hombre y luego mujer para tener esta fortaleza. Ojo, no me sentí ofendida en lo absoluto. Admiro muchísimo a las personas trans y les apoyo. Sin embargo, no me gusta que minimicen el esfuerzo que realicé", expresó.

Finalmente, declaró que desde hace cuatro años que su sueño y meta era formar parte de Survivor México y ganar, por lo que estaba prepara, así que no se sintió cómoda cuando su compañero y rival en la final, 'El Rasta', hizo comentarios de que le regalaron el premio, señalando que era alguien muy difícil de sobrellevar en la convivencia diaria: "Es muy complicado convivir con él. Tiene un carácter muy pesado. Es una persona a la que le gusta dar órdenes a los demás. Nunca ponía el ejemplo. No nos apoyaba y eso no era justo. Todos estábamos en las mismas condiciones".

