Iba a morir: Suspenden trasplante de Jorge Ortiz de Pinedo por grave problema de salud

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo mexicano en general de nueva cuenta encendieron sus alarmas ya que el primer actor Jorge Ortiz de Pinedo compartió una muy mala noticia en cuanto a su salud. Como se sabe, el actor luchó contra el cáncer en el pasado y actualmente padece EPOC, por lo cual necesita con urgencia un trasplante de pulmón. Desafortunadamente, esta operación no se pudo realizar recientemente ya que el histrión enfrentó otro problema médico.

El también comediante apareció en un evento público y ante medios como Venga la Alegría reveló que, a pesar de haber estado a punto de ser operado para recibir un trasplante de pulmón, la cirugía fue cancelada de último momento, por lo que deberá iniciar nuevamente el proceso para ser considerado a esta opción médica. Ortiz, de 76 años, había confesado meses atrás que sus pulmones estaban muy dañados después de que le quitaran tumores cancerígenos.

En la reciente entrevista, Jorge mencionó que sus médicos decidieron no operarlo porque existía el riesgo de que muriera en el quirófano: "Ya estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema que tenía yo hepático... o sea, en la sangre, y tuvieron que parar todo. (Dijeron) 'paren las máquinas, hay un peligro ahí, si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir'", explicó Ortiz de Pinedo.

Jorge Ortiz de Pinedo usa un tanque de oxígeno para poder respirar

Pese a esta mala noticia, el artista mexicano se encuentra en plena recuperación para volver a aspirar al trasplante que tanto necesita: "Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme ese problema que yo tenía, que es muy peligroso, porque es una mutación de células, que me provocó hace años cuando me hicieron la quimioterapia, entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien", contó Jorge.

Finalmente, y aunque por ahora debe seguir usando un tanque de oxígeno cuando viaja a la Ciudad de México para poder respirar sin complicaciones, el intérprete de series como Una Familia de Diez y Cero en Conducta aseguró que volverá a someterse a todas las pruebas necesarias para entrar cuanto antes a la cirugía: "Y ahí te voy otra vez de nuevo con los médicos, vuélvanme a hacer todos los exámenes, y si ya estoy bien, adelante, porque no vale la pena que te cambien el monoblock de un auto, si el chasis ya no sirve", concluyó el histrión.

Fuente: Tribuna