Llanto en Televisa: Ivonne Montero da triste noticia de su hija y habla de sus cirugías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante mexicana, Ivonne Montero, una vez más ha sido cuestionada sobre la salud de su pequeña hija, por lo cual no ha podido evitar romper en llanto, al momento de aclarar muchas cosas, entre las que dio una triste noticia con respecto a situaciones desafortunadas e injustas que ha vivido la menor, además de que aprovechó para hablar de sus cirugías a corazón abierto.

Como es sabido por todos, la primogénita de la actriz de La Loba, de nombre Antonella, nació con una cardiopatía congénita, que es una anomalía del corazón que se desarrolla antes del parto, por lo que la menor debe de ser atendido muy de cerca desde que nace, por médicos especialistas que se encargan de cuidar todo sobre su enfermedad en las etapas de su desarrollo, tratando de prevenir crisis severas o que se vea afectado otro aspecto por su condición.

Precisamente por ese motivo es que la menor de edad ha tenido que ser sometida a diversas cirugías a lo largo de sus casi 11 años de edad, y hace un par de meses que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, devastada y resistiendo las lágrimas, confesó que su pequeña muy pronto deberá de volver a someterse a una cirugía nueva, que es muy delicada ya que es a corazón abierto, pero que deben de reconstruir su arteria pulmonar, la cual se encuentra dentro del mencionado órgano, señalando que esta no se desarrolló con ella y sufre hipertensión.

Ivonne junto a Antonella. Internet

Y ahora, este martes 18 de junio, ha salido a la luz una reciente entrevista en la que la exparticipante de La Casa de los Famosos confiesa que la cirugía de su hija está muy cerca y que se siguen haciendo unos estudios necesarios, declarando lo doloroso que es para ambas estos procesos, el pasar por los quirófanos. Pero, en esta ocasión no solamente habló de los delicados procesos quirúrgicos de la menor, sino de los dolorosos comentarios que recibe por su apariencia.

Esto pues la menor también tiene una pequeña bola en la punta de su nariz, que al no poner en riesgo a la menor, no es necesario que la hagan pasar por esa operación, por lo cual Ivonne y su hija han decidido que no se someta a esta cirugía, sin embargo, señaló que ha recibido muchos comentarios negativos en los que se burlan por este defecto y la critican, tachándola incluso de mala madre, así que no dudo en señalar que nadie conoce su historia y no deberían de opinar al respecto.

Conmovida casi hasta las lágrimas, la exintegrante del programa Hoy, declaró que solo ella y su hija saben el verdadero sufrimiento que cargan por este problema congénito que no tiene una cura, destacando que ella siempre hará lo menor para la menor y que su pequeña es muy valiente, que se ama así tal cual y no tiene porque cambiarle nada por opiniones externas.

Fuente: Tribuna del Yaqui