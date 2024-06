"No juzguemos": Gabriel Soto compara su romance con Irina Baeva con Nodal y Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar y el cantante sonorense Christian Nodal no han dejado de estar en la controversia durante los últimos días debido a que anunciaron su noviazgo a escasos días de que él se separara de Cazzu, al menos de forma pública. Quien ya salió a defender a la pareja fue Gabriel Soto, pues mencionó que nadie debería de juzgar cualquier forma de amor y resaltó que él vivió algo similar cuando comenzó su romance con Irina Baeva.

Como se recordará, el galán de Televisa fue señalado directamente por su exesposa Geraldine Bazán de haberla engañado con la actriz rusa, afirmando que estos comenzaron su relación como una 'aventura', pues ella y Soto seguían viviendo juntos y no separados como él afirma. Sobre Nodal y la hija de Pepe Aguilar se ha mencionado una situación similar, pues presuntamente el intérprete comenzó su idilio con la joven mientras seguía con la mamá de su hija Inti.

Gabriel Soto defiende a Nodal y Ángela Aguilar de las críticas

Recientemente reporteros del programa Hoy cuestionaron a Gabriel sobre el romance del momento y este de inmediato defendió a Ángela y su actual novio: "No me gusta opinar mucho sobre la ida de la gente, yo simplemente soy partidario de que la gente sea feliz, que busque su felicidad y que no juzguemos cosas que realmente no sabemos a fondo las cosas como pasaron", expresó el intérprete de novelas como Mi camino es amarte.

Después, Soto recordó que él vivió algo muy similar cuando se divorció de Geraldine y comenzó a salir con su futura esposa, quien fue víctima de crueles ataques y al igual que Ángela, la tacharon de roba maridos. Por lo anterior, Gabriel envió un mensaje al público: "Muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué es lo que pasa y si la gente es feliz hay que ser felices, la vida es muy corta, estamos aquí para disfrutarla y para ser felices".

Cambiando un poco de tema, el galán mexicano habló sobre la controversia que surgió hace unos días cuando apareció al lado de Geraldine en la Primera Comunión de su hija Miranda. El exintegrante de Kairo mencionó que él y su exesposa tienen una excelente relación porque quieren ver a sus dos hijas felices y además resaltó que sobre todo Irina está consciente de ello y lo apoya en todas sus decisiones.

Somos una familia finalmente, estamos por el bienestar de nuestras hijas y siempre hemos dicho que eso va a prevalecer. Finalmente, así es y como dijo ella siempre seremos los papás de nuestras hijas", contó Gabriel Soto.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy