Pepillo Origel vuelve a la soltería y hace inesperada confesión tras romance con jovencito

Ciudad de México.- El famoso y polémico presentador de espectáculos, Pepillo Origel, recientemente brindó una entrevista para TV Notas en la que confiesa sin tristeza y bastante en paz que volvió a la soltería, asegurando que fue en los mejores términos. Tras esto, se sinceró para su público e hizo una inesperada confesión sobre su futuro después de su romance con joven hombre, que es 40 años menor que él.

Hace varios meses que en una entrevista con Matilde Obregón, el reconocido periodista de espectáculos, confesó que a sus más de 70 años de edad había vuelto a encontrar el amor, con un joven muchos años menor que él, reconociendo que desde que se conocieron hubo una química especial entre ellos y comenzaron a salir. Sorpresivamente, Origel aseguró que estaba muy enamorado y habló maravillas de su relación y el joven.

Pero, lamentablemente parece que el dicho 'Todo por servir se acaba', aplicó en este gran amor, dado a que para la revista TV Notas, el presentador de Con Permiso, confesó que su romance había terminado de manera definitiva, señalando que esta ruptura se dio a que su ahora expareja debía irse de México: "Se fue a Dubái a estudiar inglés y Mercadotecnia. Primero debe terminar lo que está haciendo allá. Ya estuvo acá en México conmigo bastante tiempo, desde septiembre que fue mi cumpleaños, hasta hace dos meses que se fue".

Ante este hecho, el colega de Martha Figueroa quiso dejar en claro que no estaban en malos términos, que su separación fue cordial y de mutuo acuerdo debido a los compromisos del joven, agregando que tampoco han roto comunicaciones y se hablan bastante seguido para saber del otro, solo que sin estar involucrados sentimentalmente: "Yo sabía que tenía que irse. No fue ninguna novedad ni enojo. Nos hablamos muy seguido. Yo estaba muy emocionado. De repente uno se emociona, pero luego pues se te va y ya. Ni modo de seguir así. Yo estoy contento solo, con mis perros".

Sobre si en algún momento la edad entre ambos llegó a afectar, puesto a que había una diferencia de cuatro décadas, Origel negó rotundamente que el que no tuvieran la misma edad los afectara, destacando que pese a todo él sigue sintiéndose joven y no ha perdido su vitalidad: "La diferencia de edad está cañona. Pero ni la sentimos porque no me siento viejo. A pesar de mi edad, me siento con muchos ánimos para todo. Salgo, me divierto, me tomo mis copitas. Yo no he sentido aún la vejez".

Finalmente, el gran amigo de Silvia Pinal declaró que vivió momentos muy bonitos a lo largo de su vida en pareja, pero que ahora todo eso había terminado para él: "Yo ya acabé con las relaciones. No estoy abierto para ningún amor. Nada. Ya se cerró". De igual forma, señaló que su apetito sexual no era el mismo, por lo que duda que se consiga amigos con beneficios, al menos por el momento: "Yo era muy se...l, pero ya no. Ya me pasó. No es lo mismo que lo mesmo. Ahorita llevo sin sexo dos meses".

