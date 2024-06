"Pit... chico": Tunden a Natanael Cano en redes por burlarse de "las gordas" en concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar y generando un sin fin de criticas, en la que lo tunden en redes sociales, debido a que en pleno concierto no se contuvo y no pensó antes de hablar al burlarse de "las gordas", por lo cual han salido comentarios como que él sería un hombre con "pit... chico".

No es secreto para nadie que el reconocido cantante de corridos tumbados es un hombre bastante polémico, que siempre está dando de que hablar ante sus escándalos, como la ocasión en la que se hizo de dimes y diretes en contra de Pepe Aguilar por su estilo de música, o la vez en la que estuvo involucrado en una persecución y balacera tras una de sus tan comentadas celebraciones de cumpleaños que siempre dan de que hablar.

Y ahora, este martes 18 de junio, el creador de temas como 300 Noches, que realiza junto a la famosa actriz y cantante, Belinda, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, pues en redes sociales se ha viralizado un video en el que aparentemente se encuentra "hasta arriba", y hace un comentario de burla y desprecio para aquellas mujeres que se encuentran con algunos kilos de más, despertando la indignación de varios.

Natanael Cano. Internet

En el video que se ha viralizado por X, anteriormente conocido como Twitter, se puede ver a Natanael bailando al ritmo de su música, disfrutando del público que estaba coreando sus temas y aclamándolo, hasta que acerca de nuevo el micrófono a sus labios y expresa: "Hay muchas (dice algo que no se le entiende) para todas las mujeres guapas... menos a las gordas", causando que le griten un tanto molestos y decepcionados por su comentario desafortunado.

Pero, no solamente los asistentes del concierto mostraron su molestia y enojados con lo que dijo sobre el escenario el intérprete de temas como Mi Bello Ángel, pues en la red social de X también arremetieron en su contra con contundentes comentarios en el que se burlan de su cuerpo de igual forma: "Tengo la teoría de que le mide 5 cm y cuando se topa con una gordita sabe que no le va dar batalla y prefiero hacerles el feo", "Dicen que es pit... chico", "Yo soy ¡GORDA! Y a mi lo gorda se me quita, pero a él lo macuarro no" y "Ni se le entiende lo que dice".

Fuente: Tribuna del Yaqui