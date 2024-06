Revelan que Belinda sabría de las intenciones de Ángela Aguilar con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen siendo tendencia en redes, y como no si la confirmación de su romance fue una de las noticias más sorpresivas de los últimos días, sobre todo tras el reciente anuncio del cantante sobre su separación de Cazzu, la madre de su hija. Este inesperado romance ha provocado una ola de reacciones y cuestionamientos tanto de la prensa como de los internautas.

El amorío de estos dos no vino solo, pues también desenterró pasadas historias y hasta especulaciones. Hace poco, usuarios de las redes sociales comenzaron a subir material que hace pensar que Aguilar ya tenía interés en Nodal desde antes de que iniciara su relación con Cazzu. Por lo que esta noticia añadió más controversia a su relación amorosa.

Belinda habría sabido de las intenciones de Ángela con Nodal. Foto: Internet

En una entrevista reciente a la revista ¡Hola! Américas, la hija de Pepe Aguilar indicó lo siguiente sobre su romance con el sonorense: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, estas palabras hicieron que hubiera más bulla en las redes e incluso muchos comenzaron a analizarla.

Maryfer Centeno, quien es experta en lenguaje corporal y además es grafóloga, analizó una entrevista anterior hecha por Andrea Escalona a Ángela, esto en el tiempo en que el cantante estaba de novio con Belinda, ahí la experta vio que Aguilar mostró cierta incomodidad al hablar de la española, lo que podría indicar una mala relación entre ellas. Centeno finalmente dijo que Beli podría haber sospechado de las intenciones de la joven.

Parece que Belinda, en esta inteligencia y en esta intuición, pues ya sabía que Ángela Aguilar tenía intensiones con su novio de aquel entonces (Christian Nodal)”, apuntaló.

Por otra parte, debido a tantas críticas, la nueva pareja se pronunció por medio de la revista Quién para negar rumores de una supuesta boda y defendiendo su relación. “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, indicó Aguilar, además manifestó que desea disfrutar de esta etapa de su vida y pidió comprensión: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

A pesar de las controversias, Nodal y Aguilar continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Nodal celebró recientemente su primer concierto en el Auditorio Nacional, mientras que Ángela Aguilar lanzó una nueva canción y sigue ganando reconocimiento por su talento, independientemente de su famoso apellido.

Fuente: Tribuna