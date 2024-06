Televisa, en shock: Podrían declarar culpable a Pablo Lyle en nueva demanda; esto pasaría

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El famoso actor Pablo Lyle sigue enfrentando una difícil situación luego de que lo declararan culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, con quien se involucró en una pelea tras un percance vial en Florida, Estados Unidos. A más de 5 años de este suceso, el exgalán de Televisa sigue enfrentando un duro proceso y recientemente se confirmó que le había llegado una nueva demanda.

En días pasados se informó que Lyle se quedó sin defensa legal para representarlo en la denuncia civil donde la familia de Juan Ricardo solicitó indemnización económica; los familiares del fallecido cubano exigieron una compensación el año pasado por gastos funerarios, atención psicológica y el desempleo de Mercedes Arce, quien era pareja de Hernández.

Debido a las dudas que hay alrededor del caso, la abogada Sandra Hoyos dio una entrevista al programa Ventaneando y explicó la situación que enfrenta el actor por este nuevo proceso. "Sabemos que sus abogados que los representaban en este caso…, que también eran sus abogados en el caso criminal, se han salido del caso. A Pablo Lyle le van a dar un cierto número de días para contratar abogados nuevos o tendrá que proceder de manera donde él se representa a sí mismo sin abogados".

En este sentido, la defensora legal no descarta que Pablo sea declarado culpable y tenga que remunerar la cantidad que le sea impuesta por las autoridades pertinentes. "Hay que esperar a ver si el juez determina que él tiene algún tipo de obligación monetaria hacia la familia de Juan Ricardo Hernández. La demanda puede proceder, porque hasta ahora han encontrado que hay causa", declaró al respecto.

Debido a que el artista se encuentra sin trabajo desde hace 5 años, y que actualmente se está en prisión pagando una condena que lo mantendrá preso hasta el 2027, la licenciada aclaró la manera en que Lyle podría saldar dicha deuda. "Vamos a suponer, y esto es nada más que suponiendo verdad que más adelante a él le den algún tipo de oferta para escribir un libro sobre su vida, en ese momento, pues percibe algún ingreso, entonces con ese dictamen que tienen ellos pueden intentar colectar la suma que se les debe", explicó la abogada.

Finalmente, Sandra Hoyos aseguró que, de ser declarado culpable, Pablo deberá cumplir tarde o temprano con este castigo, pues no hay forma de que no pague: "Es algo que no caduca… por decir, tiene vigencia de 10 años, en 10 años, así se ha registrado dentro del Estado de la Florida y se puede colectar en cualquier parte del mundo", resaltó.

