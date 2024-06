"Todo el mundo la odia": Wendy Guevara explota contra Laura Zapata y le envía mensaje

Ciudad de México.- ¿A ti te parecen similares Laura Zapata y Wendy Guevara? Pues para algunos fans la respuesta es sí, lo que no le sentó muy bien a la actriz de 67 años, quien reaccionó furiosa ante la comparación. Si bien la controversia ya es de hace unos ayeres, la influencer le quitó el polvo y revivió el tema de discusión durante una entrevista para el programa Hoy.

En video, la concursante de Casa de los Famosos estaba siendo maquillada por sus asistentes mientras daba su opinión acerca de la famosa con 50 años de carrera artística. La tiktoker mencionó que cuando ella entró al mundo del espectáculo, nunca se le cruzó por la mente faltarle al respeto a Zapata y "menos porque ella es una dama". Sin embargo, su postura cambió una vez que notó que la estrella de televisión hizo un comentario de mal gusto hacia su persona.

Wendy Guevara respondió al desplante de Laura Zapata

Mencionó que Laura Zapata debía aprender a "andar en las redes (sociales)", antes de "dolerse" por cualquier mensaje que vea en Internet. Recordemos que fue en un 'en vivo', protagonizado por la hermana de Thalía, en donde inició todo el alboroto, pues uno de sus seguidores le mencionó que le encontraba parecido con la integrante de 'Las Perdidas'. Este inocente escrito bastó para indignarla.

¡Ay sí, idi*ta no tienes idea ¡veta a dormir! Hoy no quiero pelear y menos con tontos que además, no saben ver ni distinguir a una dama de… otra persona".