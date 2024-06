¿Tragedia en Televisa? Tras crisis, Julio César Chávez da fuerte noticia de Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que enfrentara una severa crisis de salud que la tuvo al borde de la muerte, recientemente el reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, durante una entrevista habló sobre esta situación de su gran amiga, la famosa actriz y también presentadora, Yolanda Andrade, dando una inesperada y fuerte noticia sobre su actual condición, ¿acaso se avecina tragedia en Televisa?

Desde hace un año que Yolanda se encuentra en una situación bastante delicada y compleja, pues tras sufrir un accidente cerebrovascular, no ha logrado recuperarse del todo y se ha visto envuelta en una serie de complicaciones que cada vez preocupan más a sus fan, y que incluso la han llevado a ausentarse por unos semi largos períodos de su programa en Unicable, titulado cómo Monse y Joe. El más reciente de estos ha sido la perdida del habla que ha presentado en las últimas emisiones de su programa.

Ante este hecho, cuando en reporteros de Venga la Alegría se toparon con el pugilista en un evento, no dudaron en cuestionarle de Yolanda, que es una gran amiga, a lo que él bastante sincero y abierto a responder las dudas, negó que se encuentre peor, y que es falso que no pueda hablar por estas complicaciones, señalando que ellos han hablado y la nota mejor: "Ahorita tengo cómo dos semanas que habló con ella, pero las veces que habló con ella ha estado muy bien, inclusive fue al departamento, platicamos y convivimos".

Julio con Yolanda, sus hijos y Juan y Emilio Osorio. Internet

De igual forma, Julio César agregó que pronto tendría más noticias de Andrade pues: "Al rato voy a poder hablar por teléfono con ella, para ver cómo se encuentra". Finalmente, cuando se le preguntó que pensaba sobre que Verónica Castro presuntamente la haya embrujado y por esta causa es que la salud de Yolanda no estaría mejorando, sino empeorando, el pugilista desestimó la teoría, asegurando que sería incapaz: "Es muy amiga mía, no creo que haga eso".

Finalmente, quisieron saber sobre su opinión respecto a que su hijo, Julio César Chávez Jr., había sido liberado en Estados Unidos y solo debería de tener rehabilitación tras su arresto por posesión de armas ilegales, este se dijo muy feliz y contento, pues sentía un fuerte remordimiento por no poder ayudarlo pese a que pudo con otros: "No podía ayudarlo porque en los Estados Unidos las leyes son totalmente diferentes, aparte ya había ido por él como tres o cuatro veces, ya se la sabía el cab..., me puso una restricción".

Pensábamos que este día no iba a llegar nunca, la verdad yo pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato, era una preocupación constante, todos los días de que si amanecía o no amanecía", concluyó agradeciendo que al final esto no pasó.

Fuente: Tribuna del Yaqui