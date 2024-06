Tras volverse hombre y dejar Televisa, exconductora de 'Hoy' vuelve con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien estuvo 3 años retirada de las novelas de Televisa y que durante algunos meses formó parte del programa Hoy, fue captada de regreso en las instalaciones de esta televisora y frente a la prensa, hizo una inesperada confesión que dejó a todos boquiabiertos. Se trata de la también cantante Sherlyn, quien ha tenido una carrera muy versátil e incluso hasta se volvió hombre durante su participación en el reality Tu cara me suena.

La estrella nacida en la 'Perla Tapatía' saltó a la fama luego de participar en telenovelas juveniles como Agujetas de color de rosa, Pobre niña rica y Huracán, y años más tarde obtuvo personajes principales en los melodramas El juego de la vida, Clase 406, Camaleones y Amores verdaderos. Además, la famosa tapatía tuvo la oportunidad de probar suerte como conductora en el programa Hoy, conduciendo una sección de maternidad.

Tras haberse retirado de la pantalla chica varios años, Sherlyn está lista para regresar y este 2024 será parte de la novela Papás por conveniencia. A su salida de su primer llamado en Televisa, la intérprete relató que aunque a inicios de año se mostraba convencida de hacer hasta lo imposible para convertirse en madre por segunda vez, en esta ocasión reveló que ya no está tan convencida de someterse a otro proceso de fecundación en vitro para lograr su cometido.

La artista de 38 años confesó ante la cámara del reportero Edén Dorantes que luego del fallido intento que vivió meses atrás por convertirse en madre, actualmente está concentrada en seguir trabajando, además de cuidar de su hijo André, quien nació en 2020: "Por el momento no se me antoja, fue muy fuerte, me agarró muy ocupada, bendito sea Dios, estaba haciendo la película en Guadalajara, pero es muy fuerte anímicamente, es muy fuerte físicamente, el bombardeo de hormonas sí estuvo muy fuerte, me di tiempo de pasar ese duelo", contó Sherlyn a la prensa.

Acto seguido, la intérprete manifestó que, en caso de no tomar acciones en el asunto antes de que finalice este año, para el 2025 no habrá forma para que ella se embarace: "Y ahorita como que digo '¡híjole!, no sé si me siento lista para volver a intentarlo porque probablemente no se vuelve a dar', son procesos duros, son procesos caros, son procesos que requieren mucho temple ... de pronto yo volteo y veo a mi hijo que está completamente sano, increíble, bien, y digo 'bueno, no estiremos tanto la liga'. Este es el último año que doy para tomar esa decisión, si no lo llevo a cabo este año se cierra la fábrica", declaró.

Cambiando un poco de tema, Sher también comentó que disfrutando su etapa como madre soltera, y no piensa tener pareja pronto. "La verdad es que sin ganas ni miras de cambiar mi estatus en este momento de la vida, ya tendré tiempo más adelante para volver al ‘no me has hablado, ¿ya me escribiste?, ¿dónde estás?, ¿a qué hora llegas?, no nos hemos visto, etcétera… y yo estoy gozando mucho la etapa de estar con mi hijo y como en este momento de mucha paz".

Fuente: Tribuna