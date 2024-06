¿Adiós Televisa? Tras pleito con Faisy y dejar 'MCDR', Mariana Echeverría anuncia proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre de Mariana Echeverría ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que se confirmó que no estaría participando en la décima temporada de Me Caigo de Risa, además de que el propio Faisy confirmó que se habían distanciado de ella. Tras todo el revuelo que causaron estas noticias, ahora ha salido a la luz que en realidad la conductora dejó el show de Canal 5 porque tiene otro proyecto.

Como se recordará, semanas atrás el exconductor de TV Azteca se entrevistó con diversos medios, entre ellos el programa Hoy, y confesó que su relación con Mariana no estaba pasando por el mejor momento, pese a que fueron mejores amigos durante años: "Fui testigo de su boda, fue testiga, testigo, de mi boda, pero cada quien pasa por diferentes procesos. Y cuando de repente me encuentro con declaraciones que ha dado ella", declaró.

Faisy explicó que el distanciamiento entre él y Mariana sería a causa de declaraciones que ella misma ha hecho, además de que los televidentes lo han culpado de la pérdida de embarazo que sufrió la conductora semanas atrás: "Sí ha llegado un momento en que se me culpó por la muerte de su hijo, no digo que lo haya dicho ella, pero, ¿cómo puedo seguir yo con algo así?, me sentí terrible, la gente me ataca", expresó.

Aunque muchos señalaron a Faisy como el culpable de que Mariana dejara Me Caigo de Risa, esta tarde de miércoles Mariazel rompió el silencio y aseguró que su compañera en realidad dejó el programa porque tiene otros planes: "Es que cada temporada (cambia), sé que ella tiene un proyecto, ella se los contará, se les espera, si no es en esta, en otra temporada... yo estoy bien con ella y ella bien conmigo", confesó.

Recientemente, Echeverría confirmó que sí tiene otro proyecto en puerta pero reveló que es dentro de Televisa. A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora mexicana presumió que se unió al equipo de TUDN como parte del elenco de La Jugada del Verano. Mediante sus historias, Mariana compartió que estará al lado de personajes como Toño de Valdés, Ana Caty Hernández, José Cardozo e Iván Zamorano, en la cobertura de la Copa América 2024 y los Juegos Olímpicos París 2024.

