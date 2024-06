Andrés Tovar confirma demanda de Maite Perroni contra exmánager de RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Andrés Tovar, esposo de la actriz y cantante Maite Perroni, confirmó que su pareja forma parte de la demanda civil en contra de su exmánager Guillermo Rosas. Este tema legal sale en medio de la polémica por el presunto desfalco que los integrantes de RBD padecieron por culpa de su exrepresentante ya mencionado.

En una entrevista para el programa Ventaneando, de TV Azteca, el hombre indicó que sí, que su esposa, junto con Christian Chávez y Christopher Uckermann, es una de las principales demandantes en el caso que se encuentra desde el 4 de junio en una corte de California. Los cargos presentados contra Rosas incluyen incumplimiento del pacto de buena fe y trato justo, incumplimiento del deber fiduciario y juicio dilatorio.

Respecto a esto, Tovar dijo: "Yo creo que es algo que a ellos les corresponde hablar del asunto, yo soy muy respetuoso de todo el tema de la carrera de mi esposa y de las cosas que están haciendo. Obviamente la apoyo incondicionalmente".

Asimismo, sobre las declaraciones de Anahí, Tovar aclaró: "No, no vi las declaraciones de Anahí, pero efectivamente mi esposa sí está ejerciendo su derecho a tener la auditoría que les hemos platicado todo este tiempo y la acción legal correspondiente para poder esclarecer todo el asunto".

A pesar de que la demanda busca una indemnización por daños y perjuicios, el esposo de Perroni enfatizó que no se busca algo monetario. “Sin duda yo te puedo asegurar que ellos podrían… no, no es un tema de dinero nada más, porque ellos podrían… eh… hacer otra gira más o hacer otros proyectos ahora que son los 20 años de RBD, aprovechar el momento y hacer otra gira y hacer otros proyectos y ganarían más dinero de lo que seguramente ahora están peleando. Es un asunto de justicia y me parece que es válido que ellos hagan todo lo que tengan que hacer hasta esclarecer este asunto”, subrayó.

Finalmente, el también famoso comentó que esta situación no creará una ruptura entre los integrantes de la banda. "El cariño y el amor entre ellos es muy grande, de verdad, solamente quienes los han visto en el escenario, y yo que tuve la oportunidad como el esposo de Maite, apoyándola ahí incondicionalmente, y los otros esposos, y la gente que estuvo cerca, puede ver la magia que hacen ellos en el escenario y el cariño que tienen ellos como grupo, como amigos de tantos años. Entonces esperemos que nada de eso pase y que la amistad y el cariño siga prevaleciendo siempre que es lo más importante".

La demanda y el proceso legal en curso reflejan la determinación de los integrantes de RBD por esclarecer los hechos y buscar justicia, mientras continúan cultivando una relación de amistad y colaboración artística que ha perdurado a lo largo de los años.

Fuente: Tribuna