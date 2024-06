Con el sentimiento a flor de piel, Cristian Castro da noticia sobre su mamá, Verónica Castro

Ciudad de México.- Es posible que Cristian Castro se haya convertido en uno de los artistas más polémicos en México, junto a Ángela Aguilar y Nodal, ¿la razón? La volátil vida amorosa del cantante, quien como algunos recordarán, en menos de unos meses ha cambiado de pareja constantemente y a ambas mujeres les ha jurado amor eterno. Es bajo este contexto que el medio de espectáculos, Ventaneando, decidió obtener la exclusiva del tema y acudieron hasta donde se encontraba el ‘Gallito Feliz’ para cuestionarlo sobre el tema.

Como era de esperarse, la primera pregunta estaba relacionada con su vida amorosa, a lo que el intérprete de Azul respondió que no estaba atravesando un buen momento y, en un breve lapso de vulnerabilidad, el hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés, declaró que no comprende porque tiene tan “mala suerte” en el amor. Aún así, reveló que se siente optimista y agradecido por contar con el apoyo de la prensa y de la gente.

Cristian Castro habla de su vida amorosa

Por otro lado, el intérprete puso fin a las especulaciones que se desataron hace unos días, cuando transmitieron una entrevista en Venga la Alegría, donde Yuri fue cuestionada sobre cómo era su relación con el intérprete a lo que ella respondió que era distante. Ante esto, Castro solo tuvo buenas palabras para cantante de La Maldita Primavera: “Yuri es un amor conmigo, me ha tratado muy bien, me orienta, quiere que sea bueno, que sea disciplinado, quiere que sea un muchacho de bien”, expresó el famoso.

Asimismo, el ‘Gallito Feliz’ contó que está gozando como nunca encontrarse con su querida madre, la cantante Verónica Castro, con quien ha estado pasando los días a lo largo de su estadía en México. Y es que, como algunos recordarán, Cristian reside en Argentina, por lo que el famoso casi no tiene oportunidad de ver a la estrella de Rosa Salvaje y Los exitosos Pérez. La celebridad contó que estar lejos de su progenitora es como sangrar constantemente.

“Estoy contento de estar en México con mi mamá, estoy pasando las mejores horas del mundo porque la extraño todos los días, para mí es sangrar y sangrar todo el tiempo porque no la tengo y no la puedo disfrutar (…) se me ha ido mucho el tiempo en puras babosadas, entonces tratemos de retomar un poquito la familia y volver a las raíces.”