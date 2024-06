"Es mover emociones": Paul Stanley da la triste razón de dejar 'Hoy'; ligada a Mario Bezares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de melodramas, Paul Stanley, recientemente brindó una entrevista muy emotiva para Eden Dorantes, en la que finalmente revela la triste razón de dejar el programa Hoy, durante su emisión en vivo de un momento, confirmando que evidentemente estuvo ligada a Mario Bezares y su presencia dentro de este, señalando que para él, ver al mencionado presentador "es mover emociones" sobre la muerte de su padre.

El pasado martes 11 de junio, Bezares estuvo en el matutino de la empresa San Ángel para hablar sobre su confirmada participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, siendo muy notorio que ante su aparición, desapareció Paul, el hijo de Paco Stanley, presentador exitoso de los 90's que Mario es acusado de estar detrás de su brutal asesinato a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas.

Desde ese momento, el presentador de Miembros Al Aire decidió mantenerse en silencio y evadir a la prensa, mientras que Bezares no ha tenido reparo alguno al mencionar que por su parte no tiene problemas con Paul y que él solamente fue a hacer su trabajo, por lo que solo se centró en ello y no quiso hacer polémica ni escándalo de nada: "Había pocas personas en el estudio, me concreté a hacer mi promoción. Cada quien, le dejé un abrazo fraternal, no lo pude ver".

Ahora, este martes 19 de junio, se ha presentado una entrevista de Paul en el que finalmente rompe el silencio sobre tener al presentador de Una Tras Otra, donde fue compañero de Paco, trabajando para la empresa San Ángel y que además fuera invitado al matutino en donde él trabaja desde hace más de 12 años: "No (le molestó que fuera), sabes, no me interesó la neta y bueno, yo respeto los proyectos de la empresa, ahora sí de donde como".

Finalmente, declaró que para él, actualmente es más importante centrarse en su matrimonio con Joely Bernat y la llegada de su primera hija, señalando que al final tomó esa decisión por cuestiones del corazón y no de rencor, afirmando que es complicado el volver a revivir esas emociones que sintió cuando su padre le fue arrebatado de esa manera tan violenta: "Bueno, cada quien por su lado, y se llevó a cabo la entrevista y ya… Fue una decisión personal, la verdad es que no me interesó estar ahí. Es mover muchas emociones… pues es que ya después de tanto tiempo, lo que menos quieres es regresar a lo mismo".

Fuente: Tribuna del Yaqui