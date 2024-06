Esta sería la millonaria suma que Nodal le habría dado a Cazzu para comprar su silencio

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Algo que ha llamado poderosamente la atención, no solo de la gente, sino también de la prensa misma, es el hecho de que Cazzu ha optado por mantenerse en silencio en el medio de toda esta polémica con respecto a su separación de Christian Nodal y lo que es peor, que el famoso haya comenzado una relación prácticamente de inmediato, hecho que ni siquiera los mexicanos están dispuestos a perdonar y por lo que han creado varios memes de burla con respecto al tema.

Quienes decidieron no quedarse con la duda con respecto a esto, fueron los periodistas de Chisme No Like, por lo que recientemente lanzaron una investigación a través de su canal de YouTube, donde explicaron que existe una razón de peso por la que Julieta Cazzuchelli no ha hecho ninguna declaración al respecto y es que, todo parece indicar que el cantante de Botella Tras Botella habría comprado el silencio de la trapera.

La cifra millonaria que Christian Nodal le dio a Cazzu para comprar su silencio

Supuestamente, la pareja se habría separado desde el mes de marzo, pero Nodal no quería que hubiera polémica (o al menos no la que se está registrando justo ahora), motivo por el que habría llegado a un acuerdo millonario con Cazzu que constaba de comprarle tres casas en Argentina, así como también le habría ofrecido una cuenta bancaria con 9 millones de dólares que irían a dar a la hija de ambos, Inti, cuando ésta fuese mayor de edad.

Según información de Ceriani, aunque todo parece indicar que, luego de que ambos terminaron la relación, no se han vuelto a ver, lo cierto es que mantienen una relación muy estrecha, puesto ambos son buenos amigos y suelen mantener una comunicación constante en pro de su hija: “Se han hablado todo el tiempo”, sentenció Javier durante su programa de televisión, lo que de alguna manera explicaría porque Cazzu no ha mencionado nada al respecto.

Cabe señalar que durante la jornada de este miércoles, 19 de junio, trascendió la noticia de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran sumamente enamorados en París, Francia, donde incluso se les vio tomarse algunas fotografías con un fanático en Disneyland. Dicha situación está ocurriendo en el medio de los fuertes rumores de que la cantante de La Llorona se encontraría embarazada de su nuevo novio.

Fuentes: Tribuna