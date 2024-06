Este es el ranking de la peor a la mejor película de 'Los Juegos del Hambre'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Con la reciente confirmación de una nueva película basada en la quinta novela de Suzanne Collins, titulada The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, consideramos que es el momento perfecto para revisitar y clasificar todas las cintas anteriores de la saga Los Juegos del Hambre. Desde su inicio en 2012 hasta la precuela más reciente, The Ballad of Songbirds and Snakes, la franquicia ha dejado una marca indeleble en el cine de acción y ciencia ficción distópica. A continuación, analizamos y clasificamos las películas de peor a mejor, según su impacto cinematográfico y narrativo.

5. Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1 (2014)

La decisión de dividir el último libro de Suzanne Collins en dos partes afectó la dinámica narrativa de esta entrega. Sin la estructura de los Juegos del Hambre que caracterizó las primeras películas, Sinsajo Parte 1 se enfoca en la preparación para la guerra y la propaganda, perdiendo parte del ritmo y la emoción que definieron a la serie. Aunque es contemplativa, carece de la acción que el público esperaba, lo que la hace menos atractiva en comparación con sus predecesoras.

4. Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 (2015)

La conclusión de la saga, Sinsajo Parte 2, recupera algo de la intensidad perdida en la primera parte al llevar a Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) a una invasión final del Capitolio. Aunque tarda en desarrollarse, la película se beneficia de un desenlace emocionante y giros inesperados, como la decisión de Katniss de eliminar a la presidenta Alma Coin en lugar de a su enemigo de toda la vida, Snow. A pesar de sus méritos, sufría de los mismos problemas de ritmo y extensión que su predecesora.

3. Los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes (2022)

Esta precuela sorprendió al centrarse en el ascenso del joven Coriolanus Snow y su relación compleja con Lucy Gray Baird. Aunque el tono y la ambientación son distintos de las películas anteriores, La balada de los pájaros cantores y las serpientes ofrece una visión fascinante de los orígenes del Capitolio y los primeros días de los Juegos del Hambre. Tom Blyth como Snow ofrece una actuación convincente que sostiene la película a pesar de su arena más sombría y menos inspirada.

2. Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013)

Considerada por muchos como el pináculo de la franquicia, En Llamas eleva la acción y el drama con una trama más intensa y un elenco secundario robusto que incluye a Philip Seymour Hoffman y Jena Malone. Katniss regresa a la arena en un reloj masivo, enfrentándose a nuevos desafíos y manteniendo al público al borde de su asiento. La película captura el espíritu de la novela y culmina en un momento emblemático que redefine el papel de Katniss como líder y símbolo de rebelión.

1. Los Juegos del Hambre (2012)

La película que lo comenzó todo, dirigida por Gary Ross, estableció el tono y la atmósfera inquietante de Panem. Aunque técnicamente menos pulida que las secuelas posteriores, Los Juegos del Hambre destaca por su enfoque en la experiencia visceral de Katniss durante los juegos y su lucha por la supervivencia. Lawrence brilla en el papel principal, ayudando a definir a Katniss como una heroína compleja y creíble. Ross logra una dirección que sumerge al espectador en el horror de los juegos mientras explora temas más profundos de injusticia social y resistencia.

En resumen, cada película de esta historia aporta elementos únicos a la franquicia, desde la acción vertiginosa hasta el desarrollo de personajes profundos. A medida que la franquicia continúa expandiéndose con nuevas historias y personajes, su legado en el cine sigue siendo indiscutible.

Fuente: Tribuna