Ex de Inés Gómez-Mont la hunde: La acusa de violencia familiar y exige regrese a sus hijos

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Inés Gómez-Mont, una vez más se enfrenta a fuertes acusaciones ante las autoridades mexicanas, pues su expareja, Javier Díaz, recientemente ha vuelto a hundir su reputación y la ha demandado legalmente bajo la acusaciones de violencia familiar en contra de sus cuatro hijos, por lo cual exige que regrese a sus vástagos con el fin de evaluarlos psicológicamente.

Desde hace casi tres años que la presentadora antes mencionada y su actual esposo, Víctor Álvarez Puga, se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, pues desaparecieron junto a los siete hijos de Gómez, tras recibir órdenes de arresto y estar acusados de delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque se desconoce dónde están, han habido muchos rumores, y uno de ellos es que al parecer vivirían en un barco en aguas internacionales donde no existiría la extradición.

Y ahora, todo parece indicar que se le complicaría a la expresentadora de TV Azteca, dado a que una vez más se levantó una denuncia en su contra, esta vez por su expareja, que la acusa de maltratar a los cuatro hijos que tienen en común, Inés, de 14 años, y los trillizos Javier, Diego y Bruno, de 12, por los cuales se interpuso una orden por las autoridades de la Ciudad de México para que presentara a los menores de edad a una evaluación psicológica por este motivo.

Pero al parecer, dicha orden fue puesta en pausa y por el momento no tendría efecto, lo que significa que no debe de efectuarse lo que se estipula en ella, dado a que se ha informado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la carpeta de investigación CIFNNA/B/UI-B-2/ porque Inés interpuso un amparo con el juez de control de Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para no tener que presentar a sus hijos antes mencionados a las entrevistas para la valoración psicológica.

Según lo revelado por la revista Quien y El Universal, la juez federal, Patricia Marcela Diez Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, dio luz verde al mencionada amparo y ordenó la suspensión provisional a fin de evitar que los hijos de la presentadora sean valorados psicológicamente porque implicaría una revictimización pues "lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo".

Al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante y que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana, con la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, ello es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática, lo cual debe evitarse", dijo la juez.

