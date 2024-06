Hijo mayor de Pepe Aguilar prepara lanzamiento musical sin ayuda del famoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muy contrario a Ángela Aguilar, Emiliano Aguilar ha tenido que labrar su carrera musical con sus propias manos, sin ayuda de su padre. Todo este esfuerzo encontraría sus frutos el próximo 20 de junio, fecha en la que, según adelantó, se lanzará el sencillo con el que debutará, titulado Soy el vato.

El mayor de los hermanos Aguilar se aventuró a seguir los pasos de su familia en la escena musical, sin embargo, le dio su propio toque al alejarse del clásico género ranchero que tan bien caracteriza al clan, para probar suerte en el rap urbano. Si bien reconoció que el camino no ha sido fácil, se dijo muy contento por el resultado que se dará a conocer al público en su canal oficial de YouTube y en todas las plataformas de streaming.

Soy el vato sería una declaración de independencia y autenticidad, según explicó el talento emergente que ha dedicado su vida entera al ramo de la construcción y que en la actualidad trabaja como plomero en San Diego. Este tema serviría como catarsis para él, que se ha hecho más fuerte a raíz de los tropiezos que han marcado su historia.

Su proyecto fue visto con buenos ojos por parte de la prestigiosa disquera Alzada, que decidió darle la bienvenida a Emiliano, lo que habla del calibre del cantante. Como dijimos, el artista ha tenido que hacerse de un nombre por sus propios medios, prueba de ello es que la canción ha demorado en 'cocinarse', puesto que desde enero del 2023, él ya daba pistas de la preparación de lo que se espera sea un éxito.

¿Cómo es la relación de Pepe Aguilar y José Emiliano?

Como en todas las familias, las fricciones existen y esta no sería la excepción. En una entrevista, el intérprete de Por Mujeres como Tú y Hasta que me Duermo, confesó que desde hace tiempo la relación se ha desgastado y que por el momento no se dirigen la palabra. Sin embargo, aseguró que él siempre estará dispuesto a hablar de los problemas con el fin de solucionarlos y así poder reconstruir el lazo, sólo haría falta que su hijo también mostrara interés en reparar los daños, situación que aún no ha sucedido. Pese a la distancia, el compositor reconoció que su amor hacia su descendiente sigue intacto.

