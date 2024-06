Laura Bozzo llega a 'VLA' y destroza a Christian Nodal; le manda contundente advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, recientemente llegó a Venga la Alegría para bridarles una entrevista en exclusiva, en donde no tuvo reparo alguno al momento de destrozar sin piedad al reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, además de que le mandó una contundente advertencia ante su nueva relación con la joven cantante, Ángela Aguilar.

Tras un par de semanas del anunció de Nodal en su cuenta de Instagram, en el que confirmada su separación con Cazzu, los creadores e intérpretes del tema Dime Cómo Quieres, a través de la Revista Hola! Américas, confesaron que se encuentran en una relación sentimental, que tienen un par de meses y que están muy enamorados. Esta situación ha sido completamente desaprobada por el público y no han parado de atacarlos, especialmente a Ángela, llamándola "robamaridos".

Y como es usual, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy tuvo una opinión bastante feroz sobre el tema, dejando de lado a ambas mujeres y centrándose en el cantante sonorense, pues le señaló que ella no iba a juzgarlo por cuantas mujeres ha tenido y amado, pero sí le recrimina que haga a un lado a su hija Inti: "Puedes cambiar de mujeres como de calzón, eso no me interesa, pero sí traer hijos al mundo, no, uno no trae hijos al mundo, sino está seguro de una relación, uno no tiene hijos para que después se queden sin papá, vamos no traigan hijos al mundo, sino están seguros de una relación".

Ay no, es que Nodal, no es dinero lo que uno tiene que recibir, lo más importante es tener a tu papá y poder compartir, que te muestre la vida, o sea, los recuerdos de mi padre trabajando duro, son recuerdos que a mí me forjaron lo que yo soy, soy una guerrera, pero esos niños, esas criaturas que crecen sin papá, eso no se vale, por favor", aseveró.

Precisamente con el tema de las mujeres, en el matutino de TV Azteca quisieron saber a cual de las dos mujeres le daba la razón, Bozzo recalcó que a ella no le interesan que hagan cualquiera de ella, afirmando que mientras que la hija de Pepe Aguilar en serio no se metiera en esa relación, lo que hicieran no le preocupaba: "Ángela y Cazzu, como te digo, lo siento, no me interesan, me interesa la criatura, eso sí me interesa y si Ángela empezó esta relación estando él con Cazzu, también me parece fatal, en todo caso, es su problema".

Finalmente y cambiando radicalmente de tema, cerró la entrevista al afirmar que ella cree que el que la famosa y querida actriz, Itatí Cantoral, la personificará de manera perfecta en su futura serie, destacando que en el tiempo juntas pudo notar en ella algo especial: "Siento que ella entiende muchas cosas de mi temperamento un poco loco, bastante loco, pero ella encaja con esa persona que soy yo de alguna manera, que creo que ella sería la mejor para hacerlo y me encanta el hecho que lo haya aceptado.

