Llanto en los Fernández: Filtran trágica noticia de Talina Fernández y muerte de su hijo

Ciudad de México.- Recientemente un polémico numerológo acaba de asegurar que el llanto para la familia Fernández apenas comienza, dado a que señaló que le hizo un trabajo a la famosa actriz y muy destacada presentadora de TV, Talina Fernández, dando una muy trágica noticia con respecto a su sorpresiva partida y también de la muerte de su hijo menor, el locutor de radio y productor, Patricio 'Pato' Levy.

El pasado 28 de junio del 2023, el mundo del espectáculo quedó conmocionado al conocerse que Talina padecía de Leucemia y que perdió la lucha a causa de esta terrible enfermedad a sus 78 años de edad. Lamentablemente, a pocos días del primer aniversario luctuoso de la expresentadora de Sale el Sol, el 10 de junio de este 2024, el menor de sus hijos con vida, Pato, falleció por un infarto fulminante al corazón.

Y ahora, Alejandro Fernando, el conocido numerólogo, brindó una entrevista para TV Notas, en la que aseguró que en el año del 2021, le hizo la lectura de sus números a Talina, señalando que él le dijo que le reclamó a la divinidad, que "tenía rencor y miedo de morir arruinada, sin dinero. Presentía su muerte". Según Fernando, él sabía que no estaba equivocada, pudo sentir muchos "fetiches", como llama a los objetos que guardan energía, ya sea negativa o positiva, destacando que en ambos polos había presencia muy fuerte de la mala como de la buena, en ciertas partes.

Talina había recurrido a cuestiones no tan positivas. A santería. Ella misma me lo reconoció. Talina tenía la energía de un ser que no nació en la familia y la de un hombre. Esa energía se apoderó de Mariana. Me confesó que a su hija le costó trabajo embarazarse. Ella no recurría a esas prácticas por ambición. Lo hizo por protección y salud de sus hijos", aseguró.

Ante este hecho, señaló que a causa de que Mariana Levy, presuntamente seguiría los pasos de Fernández, pidió a sus pequeños, que le fueron otorgados sin que en verdad supiera las consecuencias que habría. Alejandro reconoció que en base a ello decidió unir los números de los hijos de la conocida 'Dama del Buen Decir' con sus hijos, asegurando que energéticamente estaban muy conectados, especialmente Patricio, quién según su experta opinión en el tema "arrastraba cargas de generaciones paternas pasadas: Forma de ser, ausencias e incluso cuestiones de vicios. Sus números eran 10, 0, 8. Era un alma muy vieja. Él reconoció que tuvo excesos. Talina y su hijo se pidieron perdón. Lloraron".

El numerólogo aseguró a la revista de espectáculos, que la exparticipante de MasterChef Celebrity le afirmó que de sus descendientes con vida, temía más por Patricio y su nieta María Levy, ya que los sentía más vulnerables a todas esas energías que él les comentó, que supuestamente la llevarían a su deceso, así como al del menor de sus hijos: "Talina dijo: 'Si yo me voy, Patricio no tardará en alcanzarme. No lo digo de broma. Yo vendría por él'. ¡Y cumplió! A Patricio, la tristeza por la muerte de su madre lo rebasó", aseguró.

Finalmente, el hombre lanzó una advertencia a la familia de la expresentadora de Imagen TV, asegurando que no estaban seguros del todo, pues esa energía permanecía dentro del hogar, y que supuestamente Pato habría sido un sacrificio de amor puro para cuidar de sus seres amados: "En la casa habita una energía del pasado que no descansa. A eso se deben las fuertes crisis y problemas familiares que han tenido. Patricio hizo un sacrificio de amor para redención de su familia", agregando que María podría ser la siguiente afectada por esto.

La carga viene para María. Dará de qué hablar. En ella recae la corona del matriarcado. Si la familia me requiere, regresaré a la casa para apoyarlos. A ver qué energía está dominando. Hay cosas y objetos que no se deben mover, quitar, regalar o vender. Que la familia ya no lo haga porque se pueden desatar más conflictos", concluyó.

